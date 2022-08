Lyt til artiklen

Det var yderst spektakulære scener, der udspillede sig i en retssal i Austin, Texas, onsdag.

Faktisk mindede det mere om noget, man ser i Hollywood-serier og -film end virkelighed. Så absurd og chokerende var det.

Og det kunne nærmest ikke være mere sigende for det, hele sagen handler om:

Den ekstremt populære radiovært og konspirationsteoretiker Alex Jones og sandheden om en af de mest grufulde forbrydelser i moderne amerikansk historie.

Sandy Hook.

14. december 2012 kørte den 20-årige Adam Lanza fra sit hjem i Newport, Connecticut, hvor han lige havde slået sin mor ihjel, til den lokale grundskole Sandy Hook Elementary.

Da han ankom, skød og dræbte Lanza koldblodigt 26 personer.

Med sin Bushmaster-riffel og sin Glock skød han løs inde på skolen.

20 elever mellem seks og syv år blev myrdet.

Det samme blev seks ansatte på skolen.

Det var ikke det værste skoleskyderi målt på antal i USAs historie. Men det var første gang, helt unge grundskoleelever i det antal blev slagtet af en galning.

USA har aldrig rigtig været det samme siden Sandy Hook.

Heller ikke for radioværten Alex Jones. Han er stifter af det berømte og berygtede konspirationsmedie Infowars.

Det var ikke nemt for den konservative radiovært og konspirationsteoretiker Alex Jones at besvare anklagerens spørgsmål onsdag. Foto: POOL

I sit radioprogram raser Alex Jones mod det etablerede USA og hylder højrenationale personer og grupper.

Han mener, at valget i 2020 blev stjålet. Han mener, at USAs regering dækker over sandheden om 11. september, han mener, USAs regering ikke fortæller sandheden om månelandingen.

Og så har han gentagne gange givet udtryk for, at skoleskyderiet på Sandy Hook var iscenesat. Det fandt aldrig sted. Og de forældre, som mistede deres helt unge børn, var skuespillere, der var hyret i et forsøg fra venstrefløjen på at få strammet våbenlovgivningen i USA.

Gennem årene har Alex Jones gentaget den løgn adskillige gange. Og opnået millioner af følgere på det.

Det har resulteret i, at familierne til ofrene for skoleskyderiet er blevet lagt for et intenst had online.

Nogle har modtaget trusler. Andre har måttet bevise, at deres afdøde børn rent faktisk har levet.

Med sine millioner af lyttere har Alex Jones stået som en slags ringleder for den slags løgne, som har gjort ødelagte familiers liv endnu værre.

Og derfor er han nu hele tre gange blevet hevet i retten af familier, der mistede børn i skoleskyderiet på Sandy Hook.

Og så er vi tilbage ved de spektakulære øjeblikke i en retssal i Austin, Texas.

Her har en familie til et af de afdøde børn i Sandy Hook valgt at sagsøge Alex Jones for 150 millioner dollar – svarende til 1,1 milliard kroner – for bagvaskelse, når han har anklaget dem for at være skuespillere, der har forfalsket deres barns død.

For det første valgte Alex Jones offentligt at erkende, at Sandy Hook-skoleskyderiet rent faktisk fandt sted. Det er hans overbevisning, lod han vide.

Alex Jones i forbindelse med en demonstration for angrebet på Kongressen i USA. Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx

Men det mest spektakulære øjeblik fandt sted, da anklageren i sagen, Mark Bankston, kunne oplyse Alex Jones om, at han ved en tilsyneladende fejl har fået tilsendt alle sms'er fra Alex Jones' telefon de seneste to år af forsvareren i sagen.

Alex Jones har ellers nægtet i retten, at han havde skrevet beskeder om netop Sandy Hook.

Det, kunne anklageren oplyse en voldsomt forbavset Alex Jones, var en lodret løgn.

»Ved du, hvad falsk vidneforklaring er,« spurgte Mark Bankston en forvirret og rådvild Alex Jones.

Men det var langtfra eneste 'øjenopspærrende' øjeblik.

Et andet fandt sted, da anklageren spurgte Alex Jones, om det var sandt, at han har udgivet billeder på Infowars af sagens dommer, Maya Guerra Gamble, indhyllet i flammer i forbindelse med Gambles tidligere job ved agenturet for børnevelfærd.

Alex Jones påstod i den forbindelse også, at Gamble »arbejdede for pædofile«, kunne anklageren berette.

Da Mark Bankston direkte spurgte Alex Jones ind til billedet af dommeren i flammer, afkræftede Jones, at det var ægte.

Herefter frembragte anklageren netop det billede på en skærm i retssalen.

»Personen til venstre på billedet er vores dommer, ikke sandt,« lød det fra Mark Bankston.

Det korte svar fra Alex Jones lød opgivende:

»Ja.«

Med onsdagens retsdag i sagen var selve fremlæggelsen overstået. Nu afventes dommen med spænding over store dele af USA.

Den er blot den første af tre lignende.