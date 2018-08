En tidligere betjent er efterlyst for mordet på en berømt hjertekirurg, efter at betjentens mor døde på et operationsbord for to årtier siden, lyder det fra politiet i Houston, USA.

Kirurgen Mark Hausknech blev den 20. juli skudt ned i fuldt dagslys, da han på sin cykel var på vej til arbejdet på Houston Methodist Hospital, og nu har det lokale politi valgt at efterlyse den 62-årige Joseph James Pappas for mordet.

»Vi er overbevist om, at denne mand er morderen. Vi skal finde den her mand,« lød det fra politiet på en pressebriefing onsdag lokal tid ifølge Washington Post.

UPDATE #9: Joseph James Pappas, 65, is charged with murdering Dr. Mark Hausknecht. Pappas is considered to be armed and extremely dangerous. If you see him call 9–1-1. #HouNews pic.twitter.com/m9QhDL2i0V — Houston Police (@houstonpolice) 1. august 2018

Mark Hausknech, der blev 65 år, er blandt andet kendt for at være læge for den tidligere præsident George H.W. Bush, men ifølge politiet lader motivet for drabet til at være en 20 år gammel, mislykket operation, hvor den tidligere betjents mor døde.

»Det lader til, at denne mand (Joseph James Pappas, red.) har båret nag i 20 år,« lød det fra politichef Art Acevedo under pressebriefingen.

Overvågningsbilleder viser, hvordan drabet foregik. Den 65-årige læge blev overhalet af en anden cyklist, der derefter vendte om for dernæst at skyde Mark Hausknech to gange på klos hold. Likvideringen foregik tæt ved et igangværende byggeri.

»Der har været meget planlægning forud for det her og desværre også nogle evner,« lød det fra Art Acevedo.

UPDATE #7: Still pictures of the shooting suspect taken from the surveillance video. Anyone with information on his identity is urged to contact HPD Homicide at 713-308-3600 or @CrimeStopHOU at 713-222-TIPS. #hounews pic.twitter.com/1pesnT9rfv — Houston Police (@houstonpolice) 30. juli 2018

I en erklæring fra Houston Methodist Hospital lyder det, at kollegerne ‘stadig er i chok over det meningsløse drab på en af vores erfarne læger. Vi er lettede over, at Houston Politi har identificeret den mistænkte og er selvsikre på, at han snart vil være fundet’.

Den nu 94-årige George H.W. Bush har efter drabet på sin tidligere læge udsendt en udtalelse.

»Mark var en fantastisk kardiolog og en god mand. Jeg vil altid være taknemmelig for hans usædvanlige, medfølende omsorg. Hans familie er i vores bønner.«