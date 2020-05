Samfundet i Danmark fungerer rigtig godt. I hvert fald, hvis du spørger den amerikanske politiker Bernie Sanders.

'Dette er, hvad et civiliseret samfund handler om,' skrev han blandt andet på Twitter fredag.

78-årige Bernie Sanders tager i sit opslag udgangspunkt i McDonald's, som han mener er en fremragende arbejdsplads i herhjemme.

'De ansatte får en startløn på 152 kroner i timen. De arbejdende får seks ugers betalt ferie, et års betalt barselsorlov og en pensionsplan.'

In Denmark, starting pay at McDonald’s is about $22 an hour. The workers there get six weeks of paid vacation, a year’s paid maternity leave and a pension plan. Like all Danes, they enjoy universal medical insurance and paid sick leave. This is what a civilized society is about. — Bernie Sanders (@BernieSanders) May 8, 2020

Og den amerikanske politiker har flere rosende ord om vores samfund i sit opslag.

'Ligesom alle andre danskere nyder de godt af en sygeforsikring, mens de får betalt eventuelt sygefravær.'

Siden 78-årige Bernie Sanders lagde sit opslag på Twitter har over 169.000 mennesker 'liket' opslaget.

McDonald's er flere gange blevet kåret som Danmarks bedste arbejdsplads.