Efter et mindre hjerteanfald i august har den amerikanske præsidentkandidat Bernie Sanders en helt ny livsfilosofi, 'salat og kapgang'. Og hans kone, Jane, bryder ind, hvis steaken og pomfritterne alligevel lokker.

Den 78-årige senator, der stadig bruger det danske social- og sundhedssystem som sin politiske ledestjerne, blev allerede før sit hjerteanfald kritiseret for at være 'for gammel'. Men efter et gigantisk vælgermøde i New York, hvor over 22.000 tilhængere hyldede den erfarne politiker, er Sanders med egne ord klar til at give 'kamp til stregen'.

Ved sin side har den erklærede demokratiske socialist konen Jane Sanders. Og om sin nye strategi, der også inkluderer en blød sweater og en ny kæmmet frisure, siger senatoren til New York Times:

»Jeg er blevet anklaget for at være gammel. Og jeg tilstår. Jeg er gammel. Men der er også fordele ved at være gammel. Jeg ved, hvad jeg vil.«

Blandt de ting, Bernie Sanders vil indføre, er et nyt offentligt sygesikringssystem, der skal dække alle amerikanere. Den 78-årige senator vil hæve skatterne for USAs allerrigeste. Og han vil styrke de amerikanske fagforeninger, der i dag kun dækker ti procent af den amerikanske arbejdsstyrke.

Især Sanders' nye offentlige sygesikringssystem, der vil tvinge 170 millioner amerikanere til at give slip på den private sygesikring, de i dag har via deres arbejdsgiver, kan blive en svær politisk nød at knække. Derfor har Bernie Sanders brug for al den energi, han kan samle. Og derfor er livsstilen i Sanders-familien lagt helt om.

Således er Jane Sanders nu næsten konstant ved sin mands side. Ifølge Washington Post prikker hun sin mand på skulderen, hvis han vælger steak og pomfritter i stedet for salat og suppe.

Før foretrak Bernie Sanders restauranter, hvor steak, burger og fed sovs stod øverst på menuen. I dag spiser Bernie Sanders enten sin madpakke eller går på sundere restauranter. Og ifølge New York Times har Sanders sågar lagt vejen forbi lokale veganerrestauranter.

Før eller efter et vælgermøde beder Bernie Sanders i dag sine medarbejdere om at programlægge en timelang gåtur. Og denne idé har ifølge kandidaten selv haft en uventet jackpot.

»Den anden dag, da vi var i Iowa, gik jeg en lang tur i en smuk park. Jeg blev flere gange stoppet af folk, der undrende spurgte, hvad jeg dog lavede der. Jeg faldt i snak med mange herlige vælgere. Og det gav mig endnu mere mod på at gøre USA til et bedre sted at være,« siger Sanders til New York Times.

I et interview med avisen fortæller Sanders' kampagnechef Faiz Shakir, at Sanders nye stil ikke begrænser sig til motion og diæt.

Ved de seneste vælgermøder har Bernie Sanders således skiftet jakken ud med en mere blød sweater. Og det hvide hår, der før stak i alle mulige retninger, er nu trimmet og redt.

»Sundhedskrisen har ikke alene gjort Bernie Sanders mere energifyldt. Hans humør er også endnu bedre. Han er blevet mindet om, hvorfor han i første omgang stillede op. Og han ønsker, at den nye positive attitude også skinner igennem i hans påklædning og fremtræden,« siger Faiz Shakir.