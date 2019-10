- Jeg tror, at vi kommer til at ændre stilen lidt, siger den 78-årige demokrat om sin valgkampagne.

Demokraten Bernie Sanders skruer ned for tempoet i sin kamp for at blive Demokraternes præsidentkandidat næste år.

Den 78-årige Sanders blev lørdag udskrevet fra et hospital i Las Vegas, efter at han havde gennemgået en operation efter et hjerteanfald.

Han har nu meddelt fra sit hjem i den lille nordvestlige delstat Vermont, som er en del af New England, at han trapper ned.

- Vi har i nogle tilfælde holdt fem eller seks møder om dagen og tre eller fire bymøder. Jeg tror ikke, at jeg kommer til at fortsætte på samme måde, siger han.

Men Sanders understreger, at han absolut fortsætter med at deltage aktivt i valgkampen.

- Men jeg tror, at vi kommer til at ændre stilen lidt, så jeg har kræfterne til at gør det, som jeg skal gøre, siger han.

Ifølge hjemmesiden People sørger Sanders også over et dødsfald i familien. Hans svigerdatter Rainè Riggs døde i weekenden efter at have fået en kræftdiagnose få dage tidligere. Hun blev 46 år.

Sanders er den ældste kandidat som kæmper om præsidentposten ved valget i november næste år. Han har i den seneste tid mistet terræn til rivalen Elizabeth Warren.

Senator Sanders blev i sidste uge diagnosticeret med et myokardieinfarkt (en blodprop i hjertet, red.). To stenter blev indopereret i en blokeret hjertearterie i rette tid. En stent er et kort, perforeret metalrør.

Bernie Sanders forsøgte også i 2016 at blive Demokraternes præsidentkandidat, men tabte nomineringen til Hillary Clinton.

Sanders kalder sig demokratisk socialist. Han fremhævede under sin valgkamp i 2016 Danmark som et land, USA bør bestræbe sig på at efterligne. Særligt Danmarks velfærdsstat er ifølge Bernie Sanders forbilledlig.

Hidtil har tidligere vicepræsident Joe Biden haft en solid føring blandt de demokratiske kandidater i langt de fleste stater.

Biden har et forspring på godt ti procentpoint, når man måler på landsplan. Her står Biden til 30 procent og senator Elizabeth Warren til knap 20, skrev nyhedsbureauet Reuters efter Sanders indlæggelse.

Men Warren har gennem de seneste uger langsomt bevæget sig opad i målingerne. Det er mest sket på bekostning af Bernie Sanders, som på landsplan har 16,6 procent af de demokratiske vælgere bag sig.

/ritzau/Reuters