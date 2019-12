- Sanders kan med lethed leve op til kravene om hektisk aktivitet, siger læger om den 78-årige demokrat.

Den demokratiske præsidentkandidat Bernie Sanders er kommet sig efter et hjerteanfald, som for tre måneder siden førte til en indlæggelse. Den 78-årige senator fra Vermont kan ifølge lægerne "fortsætte sin valgkamp med fuld kraft."

- Og hvis han bliver valgt, er jeg overbevist om, at han har både den mentale og fysiske udholdenhed, som kræves for at klare alle præsidentembedets opgaver, hedder det i en erklæring fra kardiologen Martin LeWinter.

- Sanders kan med lethed leve op til kravene om hektisk aktivitet og et embede, der kræver stamina og evner til at håndtere en hel del stress, siger en anden hjertespecialist, Philip Adessom som leder det kardiologiske rehabiliteringscenter ved Vermonts Universitet.

Sanders er den ældste præsidentkandidat i valgkampen op til valget i november i det nye år.

Han ligger som nummer to i kampen om at blive Demokraternes kandat ved valget og har en opbakning på omkring 19 procent ifølge den seneste måling fra Real Clear Politics.

Det er veteranpolitikeren Joe Biden, tidligere vicepræsident, som ligger på førstepladsen i kampen om at blive den 73-årige præsident Donald Trumps modkandidat.

Den 76-årige Biden har opbakning fra omkring 28 procent af vælgerne ifølge målingen fra Real Clear Politics.

Førerfeltet hos Demokraterne omfatter også den 77-årige tidligere New York-borgmester Michael Bloomberg og den 70-årige Massachusetts-senator Elisabeth Warren.

Sanders gennemgik i begyndelsen af oktober en operation efter et hjerteanfald.

Bernie Sanders forsøgte også i 2016 at blive Demokraternes præsidentkandidat, men tabte nomineringen til Hillary Clinton.

Sanders kalder sig demokratisk socialist. Han fremhævede under sin valgkamp i 2016 Danmark som et land, USA bør bestræbe sig på at efterligne. Særligt Danmarks velfærdsstat er ifølge Bernie Sanders forbilledlig.

