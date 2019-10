Sanders blev indlagt tirsdag med smerter i brystet, og læger indopererede to stents i en blokeret blodåre.

Den amerikanske senator Bernie Sanders har midlertidigt indstillet sin valgkampagne.

Det sker, efter at han er blevet indlagt på et hospital og har været gennem en operation, oplyser medlemmer af hans kampagnestab.

- Senator Sanders fører samtaler og er ved godt mod, siger en af Sanders' nære rådgivere, Jeff Weaver, i en erklæring.

Sanders blev indlagt tirsdag med smerter i brystet. Læger indopererede to stents, der er små metalnet, i en blokeret blodåre.

- Sanders vil hvile i et par dage, siger Jeff Weaver.

Han siger, at en række planlagte valgmøder og taler er aflyst.

Sanders meddelte 19. februar, at han stiller op og vil nomineres som Demokraternes kandidat til præsidentvalget.

Sanders forsøgte også i 2016 at blive Demokraternes præsidentkandidat, men tabte nomineringen til Hillary Clinton.

Han er senator fra delstaten Vermont. Han er ikke valgt som demokrat, men som uafhængig.

Sanders kalder sig demokratisk socialist. Han fremhævede under sin valgkamp i 2016 Danmark som et land, USA bør bestræbe sig på at efterligne.

Særligt Danmarks velfærdsstat er ifølge Bernie Sanders forbilledlig.

Hidtil har tidligere vicepræsident Joe Biden haft en solid føring blandt de demokratiske kandidater i langt de fleste stater.

Biden har et forspring på godt ti procentpoint, når man måler på landsplan. Her står Biden til 30 procent, og senator Elizabeth Warren til knap 20.

Men Warren har gennem de seneste uger langsomt bevæget sig opad i målingerne. Det er mest sket på bekostning af Bernie Sanders, som på landsplan har 16,6 procent af de demokratiske vælgere bag sig.

Både Warren og Sanders appellerer til partiets venstrefløj med adgang til sundhed og uddannelse som hovedtemaerne.

/ritzau/Reuters