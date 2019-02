Bidragene til Vermont-senatorens valgkamp strømmer ind, efter at han meddelte sit kandidatur, siger kilde.

Den amerikanske senator Bernie Sanders har indsamlet den første million dollar i valgkampbidrag.

Det skete på mindre end fire timer, efter at han tirsdag meddelte, at han stiller op til præsidentvalget for Demokraterne.

Det oplyser en kilde med kendskab til Sanders' valgkampagne.

Til sammenligning oplyste senator Kamala Harris, at hun havde indsamlet 1,5 millioner dollar i løbet af de første 24 timer, efter at hun havde meddelt sit kandidatur, mens det angiveligt tog senator Amy Klobuchar 48 timer at få den første million i hus.

Det er de færreste kandidater, der frivilligt oplyser, hvor meget de har fået i bidrag i de allerførste stadier af deres valgkamp.

Bernie Sanders har da heller ikke selv oplyst tallene. Den kilde, der talte med nyhedsbureauet AP, havde ikke fået tilladelse til at udtale sig.

Sanders er populær blandt især mange unge vælgere, der så ham som et mere progressivt alternativ til den tidligere førstedame og udenrigsminister Hillary Clinton under valgkampen op til valget i 2016.

Den republikanske kandidat, Donald Trump, vandt som bekendt valget over Clinton.

Tirsdag langede pressesekretæren for Trumps valgkampagne ud efter Sanders, efter at den 77-årige senator officielt havde meddelt, at han stiller op til valget i 2020.

Ifølge Trumps pressesekretær, Kayleigh McEnany, har Sanders "allerede vundet debatten ved Demokraternes primærvalg, for alle kandidater bakker op om hans form for socialisme," hævder hun i en udtalelse.

McEnany tilføjer, at amerikanerne "vil afvise en dagsorden indeholdende skyhøje skatter, regeringsdrevet sundhedsvæsen og forkælelse af diktatorer som dem i Venezuela".

