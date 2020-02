Senator Bernie Sanders erklærer på Twitter sejr ved vælgermøderne i den amerikanske delstat Nevada.

Senator Bernie Sanders erklærer sig som vinder af vælgermøderne i den amerikanske delstat Nevada.

- Vi har netop vundet vælgermøderne i Nevada, skriver han på Twitter.

- Vores græsrodsbevægelse er ustoppelig. Lad os sammen vinde den demokratiske nominering, besejre Trump og forandre landet.

De demokratiske vælgere har lørdag lokal tid været til caucus - de såkaldte vælgermøder - for at pege på deres favorit til at blive Demokraternes præsidentkandidat ved valget i november.

Prognoser fra de amerikanske medier CNN, ABC News, NBC News og AP spår ligeledes Sanders som vinder i Nevada.

Med omkring fem procent af stemmerne talt op står 78-årige Sanders altså til en ganske overbevisende sejr.

De foreløbige resultater viser en opbakning på 54 procent til Sanders.

Herefter står tidligere vicepræsident Joe Biden til 18 procent. Biden havde ellers brug for et godt valg i Nevada, efter at han har fået skuffende resultater ved de første to primærvalg i Iowa og New Hampshire.

På tredje- og fjerdepladsen står Elizabeth Warren og Pete Buttigieg til henholdsvis 9,98 og 8,74 procent.

En sejr til 78-årige Sanders vil styrke hans førerposition i kampen om at blive den, der skal udfordre præsident Donald Trump.

Ifølge de meningsmålinger, der blev foretaget i Nevada på vej ind til vælgermøderne, er der opbakning til flere af Sanders mærkesager.

Det gælder blandt andet en statslig sundhedsforsikring til alle, som Sanders har slået på tromme for i den demokratiske valgkamp.

I Nevada konkurrerer kandidaterne om 36 delegerede.

Men der er en stor symbolsk betydning forbundet med vælgermøderne i Nevada. De ses nemlig som den første test af, hvordan kandidaterne klarer sig blandt USA's spansktalende befolkning.

En sejr her kan således give momentum frem mod den vigtige Supertirsdag 3. marts, hvor der afholdes 14 primærvalg.

/ritzau/