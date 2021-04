Den fængslede storsvindler Bernard Madoff er død - 82 år.

Det oplyser USA's føderale fængselsvæsen onsdag.

Den tidligere anerkendte finansmand stod til løsladelse i 2139. Han blev i juni 2009 idømt 150 års fængsel for svindel for over 100 milliarder dollar.

Madoff snød tusindvis af investorer og blev dømt for at have drevet en slags pyramidespil, der var det største af sin slags i verdenshistorien.

Listen over anklagepunkterne mod ham var lang og lød blandt andet på dokumentfalsk, svindel med værdipapirer, hvidvask af penge, forfalskninger af kontoudtog og rapporter til finanstilsynet.

Blandt ofrene for Bernard Madoffs svindel var storbanker, velhavende erhvervsmænd og berømtheder som den afdøde tv-vært Larry King og Hollywood-skuespillerne Kevin Bacon og John Malkovich.

Artiklen opdateres...