Bernie Sanders er fyldt 78 år. Men de unge amerikanske vælgere elsker manden, der kalder sig selv 'demokratisk socialist' og fremhæver Danmark som sit sociale forbillede.

Og bare fordi Joe Biden fik flere stemmer ved Super Tuesday-primærvalget, hvor ikke færre end 14 stater gik til valgstederne, så giver Bernie Sanders ikke op.

I 2016 var Sanders, der til daglig er senator i staten Vermont, tæt på at slå selveste Hillary Clinton i kampen om Demokraternes præsidentkandidatur.

Og sammen med sin kone, Jane Sanders, er Bernie Sanders efter eget udsagn vant til rollen som 'underdog'.

Bernie Sanders sammen med familien. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters

»Vi har ikke brug for etablissement​et. Vi har startet vores egen politiske revolution. Vi er unge, gamle, hvide, sorte, fattige og rige. Vi står sammen. Og vi vinder.«

Sådan sagde Bernie Sanders, da han natten til onsdag takkede sine fans ved et vælgermøde i hjemstaten Vermont, hvor han vandt stort over Joe Biden.

Men selvom entusiasmen er stor, så er der potentielle problemer i Sanders-kampagnen.

Ifølge avisen New York Times har Bernie Sanders således svært ved at vinde indpas hos specielt to vigtige vælgergrupper: Ældre hvide amerikanere og ældre sorte amerikanere.

Bernie Sanders er et stort hit hos de unge amerikanske vælgere. Foto: SUZANNE CORDEIRO - AFP

»Den gennemsnitlige, modne amerikanske vælger stejler stadig ved ordet socialisme. Ordet forbindes med det gamle Sovjetunionen og Kina. Og gør det heller ikke sagerne bedre, når Sanders forsvarer Fidel Castro.«

Sådan skrev New York Times i weekenden.

Og Fidel Castro-kommentaren hentyder til et tv-interview, hvor Bernie Sanders fornylig bemærkede, at 100 procent af alle børn i Cuba kan læse. »Det kan man vel ikke tage fra ham,« bemærkede Sanders med hentydning til Fidel Castro.

Og dermed kom den demokratiske socialist i uføre iblandt millioner af spansktalende vælgere - især cubanske immigranter.

Skål for Sanders. Foto: CRAIG LASSIG - EPA

»Ét pænt ord om Fidel Castro kan koste Bernie Sanders en vigtig sejr i Florida. Ifølge herboende cubanske flygtninge er Castro som Hitler. En nådesløs diktator,« forklarer CNNs Wolf Blitzer i sit program 'The Situation Room'.