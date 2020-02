Bernie Ebbers, den tidligere øverste chef for telegiganten WorldCom, døde søndag 78 år gammel med sin familie omkring sig.

Det skete mindre end to måneder efter, at den kendte erhvervsboss var kommet ud i friheden efter cirka 15 år i fængsel.

Det skriver flere internationale medier, herunder New York Post.

Den tidligere øverste direktørblev kendt skyldig i svindel for omkring 70 milliarder kroner i 2005.

WorldCom var USA's næststørste telefonselskab, men blev erklæret konkurs i juli 2002.

Det viste sig siden, at der frem til konkursen var begået økonomisk svindel i størrelsesordenen 11 milliarder dollar - omkring 70 milliarder kroner.

Ebbers blev idømt 25 års fængsel, men for mindre end to måneder siden blev han altså løsladt efter at have afsonet omkring de 15 år.

Løsladelsen skete på baggrund af Ebbers' skrantende helbred, der både psykisk og fysisk led store svigt.

Eftersigende var den svindeldømte mand blevet ramt af blindhed, og ifølge New York Post har en af hans døtre beskrevet ham som »et blottet skelet«.