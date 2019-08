I USA vil det danske kongehus altid stå i skyggen af det britiske. Men selvom de fleste menige amerikanere til enhver tid vil foretrække prins William fremfor kronprins Frederik og prinsesse Kate over kronprinsesse Mary, så ved de fleste amerikanere i dag godt, hvor og hvad Danmark er.

Og det kan vi i høj grad takke den demokratiske præsidentkandidat Bernie Sanders for.

I forbindelse med præsidentvalget i 2016 overbeviste den i dag 77-årige senator fra staten Vermont således millioner af amerikanske vælgere om, at USA burde have et sygesikringssystem og et socialt sikkerhedsnet i stil med det danske.

»Før Bernie bragte Danmark ind i den offentlige debat, kendte alle selvfølgelig H.C. Andersen, Lego og måske Svend Asmussen, hvis de var til jazz. Men personligt ved jeg, at mange dengang stadig forvekslede 'dutch' med 'danish'. Og jeg tror, de færreste dengang kunne udpege Danmark på et verdenskort. Men i dag er det anderledes, alle kender 'verdens lykkeligste land', hvor alle kan gå gratis til lægen.«

»Alle kender Danmark. Takket være Bernie Sanders.« Sådan siger den amerikanske radiovært og journalist, Stephen Henderson.

Sådan siger den amerikanske journalist og radiovært Stephen Henderson, der selv har rejst Europa og Skandinavien tyndt.

Og Henderson fortsætter:

»Det interessante er, at Danmark i dag både bruges som et drømmeland og skræmmebillede.«

Medier som Huffington Post bringer med jævne mellemrum artikler med overskrifter som 'Tyve ting, danskerne er bedre til end amerikanerne'.

Da-værende finansminister Kristin Jensen måtte tage Danmark i forsvar, efter FoxNews' populære vært Trish Regan gik til frontalangreb på vores 'socialistiske helvede'.

Her fremhæves bl.a. forældreorlov, danskernes lange ferieperioder, offentlig sygesikring, 37 timers arbejdsuge og ikke mindst bedre chokolade.

Men uanset, hvor god vores chokolade og sygesikring er, så er det bestemt ikke alle, der er lige imponerede.

Således måtte vores egen, nu forhenværende finansmister Kristian Jensen ligefrem svare igen, da tv-stationen Fox News bragte et længere indslag, hvor den populære vært Trish Regan kaldte Danmark et 'socialistisk helvedeshul', hvor 'systemet har frastjålet samtlige borgere alle rettigheder'.

Via Twitter skrev Kristian Jensen således til Fox News-stjernen: 'Fru Regan burde selv besøge Danmark, hvis hun tør se sandheden i øjnene.'

William Shakespeare's Hamlet blev skrevet i 1602 (cirka). I de følgene århundreder blev Kongeriget Danmark introduceret til verden - ifølge Shakespeares tossede danske prins.

»Det var i Shakespeares 'Hamlet', jeg for første gang hørte om landet Danmark - There's something rotten in the state of Denmark - eller sådan noget. I 1969 besøgte jeg selv landet. Og selvom det er mange år siden, så sidder den dejlige oplevelse stadig dybt i mig,« siger Frank Garland fra Rochester i staten Michigan.

I mange år vidste ikke ret mange, hvad Frank Garland talte om, når han bragte Danmark på bane. Men i dag er det anderledes.

»I dag kender både gamle og unge til jeres land. Og min erfaring er, at Danmark oftest ses i et positivt lys. Og jeg tror i høj grad, at det hænger sammen med Bernie Sanders og hele den Danmarks-diskussion, der i forbindelse med 2016-valgkampen startede imellem ham og Hillary Clinton.«

I løbet af de seneste årtier er Danmark og danske personligheder selvfølgelig dukket op i det amerikanske gade- og mediebillede.

Aqua-sangen 'Barbie Girl' toppede den amerikanske hitliste i 1997.

Salig Victor Borge er stadig en stor stjerne i USA.

I 1962 toppede Bent Fabricius Bjerre den amerikanske hitliste med melodien 'Ally Cat'. Svend Asmussen spillede violin sammen med jazz-superstjerner som Duke Ellington og Benny Goodman. Victor Borge fik selveste Frank Sinatra og talkshow-værten Johnny Carson til at grine. I 1997 ryddede selv CNN deres bedste sendetid for at tale om Aqua og deres mega-succes med sangen 'Barbie Girl'. Og helt stort blev det, da Oprah Winfrey rykkede hele sit populære tv-show til Danmark for at undersøge, hvorfor danskerne gang på gang bliver valgt som 'verdens lykkeligste folkeslag'.

»Jeg tror, at mange amerikanere før i tiden så Danmark som et charmerende men ikke særligt realistisk eventyrland. Men efter Bernie Sanders fremhævede jer som et omsorgsfuldt ideal, når det drejer sig om samfundets svageste, så er billedet af Danmark ikke alene blevet klarere men også langt mere seriøst,« siger 70-årige John Vick, der er dekoreret veteran fra Vietnamkrigen og Bernie Sanders-vælger.

Og i dag er det ikke bare Bernie Sanders, der som præsidentkandidat taler om Danmark. Mindst to af Bernie Sanders' modkandidater, Pete Buttigieg og Elizabeth Warren, har således også fremhævet Danmark som et et eksempel på et velfungerende socialt system.