Modellen Imane Fadil, der har vidnet mod Silvio Berlusconi, døde under mystiske omstændigheder 1. marts.

De italienske myndigheder har iværksat en undersøgelse af den tidligere model Imane Fadils mystiske død 1. marts.

Mistanken er ifølge den italienske avis Corriere della Sera, at hun muligvis er blevet forgiftet af et radioaktivt stof.

Fadil vidnede i 2012 i en sag mod den tidligere italienske premierminister Silvio Berlusconi. Han var anklaget for at have haft sex med en mindreårig prostitueret ved premierministerens berygtede "bunga bunga"-fester.

33-årige Imane Fadil blev indlagt 29. januar med uforklarlige smerter i maven. Ifølge hendes advokat, Paolo Sevesi, nævnte hun selv en "frygt for at være blevet forgiftet", skriver nyhedsbureauet AGI.

Den 1. marts døde den marokkanskfødte model.

Corriere della Sera skriver, at hospitalet foretog flere prøver efter hendes død. Der blev dog ikke fundet nogen forklaring på det mystiske dødsfald.

En række test blev sendt videre til et laboratorium.

6. marts var resultatet klar, og her lød det, at der var fundet tegn på en "blanding af radioaktive stoffer, der ikke normalt er tilgængelige i indkøb".

/ritzau/AFP