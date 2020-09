Berlusconi efter ti dages indlæggelse: - Jeg har overlevet den farligste udfordring i mit liv.

Italiens tidligere premierminister Silvio Berlusconi forlod mandag et hospital i Milano efter at være blevet behandlet for Covid-19.

- Jeg har overlevet den farligste udfordring i mit liv, siger han.

Berlusconi blev bragt til et hospital i den italienske storby Milano for ti dage siden.

- Jeg sagde til mig selv, at jeg måtte se at komme af med det igen, sagde den 83-årige Berlusconi smilende, da han gik ud gennem porten til Milanos San Raffaele hospital.

Hans personlige læge, Alberto Zangrillo, sagde i sidste uge, at den 83-årige mediebaron havde lungebetændelse og blev opfattet som værende i overhængende fare på grund af hans alder og andre helbredsproblemer - blandt andet med hjertet.

Zangrillo sagde, at Berlusconi ville have været død, hvis han var blevet indlagt med de samme problemer i marts eller april, da lægerne dengang var dårligere til at behandle sygdommen.

/ritzau/Reuters