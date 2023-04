Lyt til artiklen

Den italienske befolkning har den seneste tid holdt vejret.

Landets tidligere premierminister Silvio Berlusconis helbred har nemlig været skrantende. Tidligere på ugen blev han indlagt med hjerte- og vejrtrækningsproblemer, og torsdag kom det frem, at han nu for fjerde gang er blevet diagnosticeret med leukæmi.

Men nu er der positivt nyt fra hovedpersonen selv. Det skriver det italienske medie, Il Giornale, som Berlusconi tidligere har været ejer af.

»Jeg klarer den også denne gang. Jeg har altid formået at komme mig,« fortæller Berlusconi på en telefonforbindelse fra hospitalssengen til mediets journalist.

Berlusconis læger oplyser ikke, hvornår kræftsygdommen blev opdaget, men kan dog sige, at det ikke er akut.

To af Berlusconis børn – datteren Marina og sønnen Luigi – ankom torsdag til det hospital i Milano, hvor deres far er indlagt. Men de udtalte sig ikke til de mange pressefolk, der var forsamlet uden for hospitalet.

Da der i 2022 var præsidentvalg i Italien, havde Berlusconi meddelt, at han ville stille op som kandidat. Få dage inden valgkampen formelt begyndte, trak han dog sit kandidatur tilbage.