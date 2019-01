Fremover holder den tyske hovedstad fri den 8. marts, hvor det er den internationale kvindedag.

Berlin erklærer kvindernes internationale kampdag - eller den internationale kvindedag - for en officiel helligdag.

Beslutningen er truffet af et flertal i parlamentet i Berlin, som både er Tysklands hovedstad og en tysk delstat.

Dagen er den 8. marts.

Beslutningen er gældende fra og med i år.

Berlin er den første af Tysklands 16 delstater, der har kvindedagen som helligdag.

Beslutningen blev truffet i parlamentet torsdag, og ved samme lejlighed vedtog parlamentarikerne, at den 8. maj 2020 skal være en helligdag.

Denne dag vil det være 75 år siden, at Nazityskland overgav sig.

Berlin regeres af en koalition bestående af Socialdemokratiet (SPD), De Grønne og det venstreorienterede parti Die Linke.

De tre partier hilser beslutningen om at gøre kvindernes dag til helligdag velkommen og betegner det som et fremskridt inden for ligestillingen.

Oppositionspartierne er omvendt kritiske.

Berlins Handelskammer venter, at det vil reducere byens økonomiske produktion med 0,3 procentpoint.

