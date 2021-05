Tyskland venter 1. maj-uro, Spanien holder afdæmpet 1. maj, mens Frankrig og Tyrkiet melder om anholdelser.

Flere byer i Tyskland har tusindvis af betjente stående klar til at gribe ind forud for de 1. maj-demonstrationer, der er planlagt lørdag eftermiddag og aften.

Foreløbig er alt fredeligt i de tyske byer. Men tidligere år har budt på sammenstød mellem aktivister fra venstre- og højrefløjen på arbejdernes internationale kampdag.

Alene i hovedstaden Berlin er over 5000 politifolk sat ind. I de foregående år har 1. maj-demonstrationer i Berlin udviklet sig voldeligt, særligt efter mørkets frembrud.

Myndighederne i Berlin forventer, at op mod 10.000 mennesker vil deltage i en venstrefløjsmarch, der begynder klokken 18.00.

Om eftermiddagen er der desuden protester fra en højrefløjsgruppe, der er imod regeringens coronatiltag, herunder et natligt udgangsforbud.

På grund af coronapandemien finder mange 1. maj-arrangementer sted på nettet i år.

I en tale roser forbundskansler Angela Merkel de mennesker, der har arbejdet særligt hårdt i det seneste års tid.

- Det er netop de fag, der ellers ikke får den store opmærksomhed, der har holdt landet kørende, siger Merkel ifølge nyhedsbureauet dpa.

Også i Frankrig er der store demonstrationer over hele landet. I Paris fik fagforeningsaktivister følgeskab af aktivister fra bevægelsen De Gule Veste og af ansatte fra nogle af de sektorer, der er hårdt ramt af coronanedlukninger - blandt andet kulturinstitutioner og restauranter.

Der bliver holdt omkring 300 demonstrationer i Frankrig. Foruden Paris er folk på gaden til 1. maj-arrangementer i Lille, Nantes, Lyon, Toulouse og flere andre byer.

De fleste steder gik det fredeligt for sig. Men i Paris er omkring 34 mennesker anholdt, skriver nyhedsbureauet Reuters. Nogle af dem havde kastet sten og affaldsbøtter mod politiet.

I Lyon greb politiet ind over for en gruppe på omkring 200 mennesker, der kastede med fyrværkeri.

I Spanien har folk demonstreret i over 70 byer, men det skete med mundbind og god afstand. Ved den største demonstration i hovedstaden Madrid var antallet af deltagere begrænset til 1000.

Syv af regeringens ministre deltog i marchen i Madrid, heriblandt beskæftigelsesminister Yolanda Diaz, der talte om det sidste års udfordringer.

- Krisen har fået os til at gøre op med en forældet arbejdsmarkedsmodel, der er baseret på tilfældigt arbejde, sæsonansættelse og ulighed. Det er vi i gang med at ændre, siger hun ifølge den spanske radiostation RNE.

Også repræsentanter for de tre venstrefløjspartier, der er opstillet ved tirsdagens regionalvalget i Madrid, deltog.

I Tyrkiets største by, Istanbul, har politiet anholdt over 200 mennesker, der trodsede coronarestriktioner og forbuddet mod at demonstrere.

I hovedstaden Ankara er mindst 11 mennesker anholdt, skriver tyrkiske medier ifølge nyhedsbureauet AFP.

Også i tidligere år - inden coronapandemien ramte - har 1. maj i Tyrkiet været præget af et højt antal anholdelser.

/ritzau/