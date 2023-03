Lyt til artiklen

Der er udbrudt ordkrig mellem norske lokalpolitikere, efter at byen Bergen har tilbudt gavekort til en værdi af 2000 kroner til studerende, hvis de flytter adresse til byen.

Byrådet i Bergen bliver kritiseret for 'lokkepolitik' – og at byen på den måde forsøger at få del i flere skattekroner og øget statsstøtte ved flere studerende i byen.

Det skriver NRK.

Tiltaget bliver også kaldt barnligt og komisk af Roald Aga Haug, borgmester i Ullensvang kommune, der ligger tæt på Bergen.

»Jeg var ikke klar over, at de kæmpede sådan med befolkningen. De behøver ikke aggressivt at få folk til at ændre adresse. Det er både komisk og barnligt, og jeg troede, de havde højere selvværd og mere tro på deres egen by,« siger han til Dagbladet.

Pengene, som de studerende modtager, kan bruges til et gavekort i indkøbscentre, restauranter og kulturelle oplevelser.

I skrivende stund har 200 studerende takket ja.

En anden, nærliggende kommune – Sunnfjord – bakker op om kritikken og mener, det bør være et frit valg, hvor man vil have adresse. Altså uden politisk indflydelse.

Ifølge kulturrådmand i Bergen, Eduardo Hans Andersen, så handler tiltaget om, at man har brug for flere studerende.

Blandt andet så de kan engagere sig politisk i byen. Han mener, der er for få unge, der engagerer sig dagligt i politik, hvilket han kalder et problem. Han afviser, at man 'stjæler' borgere fra andre, nærliggende byer.

»Vi føler, det er på tide at vise, at vi er glade for de studerende, og at vi har brug for dem,« siger han.

1000 studerende kan i alt sige ja til tilbuddet – dermed vil Bergen bruge to millioner norske kroner til initiativet.