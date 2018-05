Hvis EU, USA og andre større økonomier begynder at udveksle slag med toldsatser og udløser en handelskrig, kan det komme til at koste milliarder i Danmark.

- Toldsatser betyder, at man skal betale mere for varerne. Det vil være med til at gøre det dyrere at være dansker. Det vil gøre det sværere for danske virksomheder at eksportere. Og når vi har meget eksport til USA, vil det betyde en dæmpning på den økonomiske aktivitet i Danmark, siger finansminister Kristian Jensen (V).

- Det vil betyde, at Danmark vil blive ni milliarder kroner fattigere, end vi ellers var blevet. Vi vil stadig blive rigere, men ikke så meget som vi ellers var blevet.

Det viser beregninger, som Finansministeriet har lavet. Ifølge Børsen indgår beregningerne i den økonomiske redegørelse, der blev udgivet mandag.

Bundlinjen i regnestykket blev ekstra interessant torsdag, fordi USA leverede første slag, da det lod en undtagelse fra told på stål og aluminium løbe ud for Canada, EU og Mexico.

Alle tre parter har lovet at komme med svar i form af told på amerikanske varer. Og den linje møder opbakning i den danske regering - både tidligere torsdag fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og finansminister Kristian Jensen (V).

- Vi er desværre nødt til at reagere med samme våben. Det eneste sprog Donald Trump forstår, er hårdt mod hårdt. Det gør ikke situationen bedre, for man risikerer at eskalere en konflikt og gør den værre, siger Kristian Jensen.

- Omvendt: Hvis ikke vi reagerer overfor Donald Trump, vil han blot fortsætte med at tage endnu flere skridt i en protektionistisk retning.

Beregningerne fra Finansministeriet bygger ifølge Børsen på et scenarie angivet af Den Internationale Valutafond (IMF). Scenariet bygger på toldsatser på import mellem verdens store økonomier på 10 procentpoint.

Ifølge Økonomisk Redegørelse vil det sænke skønnet til dansk økonomi med 0,2 procentpoint af bnp. Det svarer til de ni milliarder kroner, som Kristian Jensen henviser til.

/ritzau/