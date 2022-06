Lyt til artiklen

Det er blevet en dyr fornøjelse at tanke bilen.

Det mærker danskerne, men man mærker også de stigende benzinpriser i USA og Storbritannien.

Den gennemsnitlige pris for en gallon benzin - knap fire liter - koster godt 35 kroner, og det er første gang, skriver AP.

Gasbuddy, der er en tjeneste, der hjælper med at finde tilbud på benzin, meddeler, at det er første gang nogensinde, at prisen for benzin har nåede de højder i USA.

Det er på grund af krigen i Ukraine, at priserne på blandt andet benzin er stukket afsted.

Og det mærker man også i Storbritannien, hvor der er blevet slået rekord.

I denne uge ramte benzinpriserne i Storbritannien rekordhøje 20,15 kroner for en liter benzin.

På begge sider af Atlanten vokser presset på regeringerne for at gøre noget for at hjælpe bilisterne, der tømmer pengepungen, når tanken skal fyldes.

I Danmark har de stigende benzinpriser fået flere til at køre syd for den dansk-tyske grænse.

Flere tyske medier kaldte det 'et stormløb af danske kunder,' og flere benzinstandere blev fuldstændig tømt. Den historie kan du læse mere om her.