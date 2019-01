Demonstranter blev såret af skud og lemlæstet af slag og hundebid under protester mod styret i Zimbabwe.

Mindst 68 er blevet behandlet for skudsår i Zimbabwe, hvor adskillige meldes dræbt, og hvor omkring 200 er blevet anholdt under protester mod benzinpriser.

- 17 af de sårede var igennem kirurgiske hasteoperationer efter de voldelige sammenstød, oplyser Læger for Menneskerettigheder, som siger, at gruppens læger i alt har behandlet 172 personer i hovedstaden, Harare, og i landets næststørste by, Bulawayo.

En del af blevet behandlet for hundebid, mens andre er blevet opereret for skudsår eller er kommet til hospitalet med brækkede arme eller ben.

- Nogle af de sårede er på trods af lægernes advarsler blevet hentet fra hospitalerne af politiet, fordi de skulle i retten, siger Læger for Menneskerettigheder i Zimbabwe.

Sikkerhedsminister Owen Ncube har oplyst, at flere mennesker er blevet dræbt under protesterne. Han har ikke sagt, hvor mange.

Urolighederne udgør en trussel mod præsident Emmerson Mnangagwas styre, som forsøger at rette op på landets kriseramte økonomi, efter at Robert Mugabe blev afsat ved et kup i november 2017.

Et stort antal civile er blevet anholdt.

Mange af Zimbabwes indbyggere havde håbet på, at Mnangagwa ville opfylde valgløfter om at skabe en ny økonomi, som brød med Mugabe-æraen. Men livet syntes at fortsætte på samme måde som hidtil.

Præsidenten har for nylig hævet prisen på brændstof væsentligt på grund af benzinmangel. Regeringen skyder skylden for urolighederne på landets største oppositionsparti og politiske rettighedsgrupper.

Mnangagwa forsvarer sin brændstofpolitik og siger, at benzinpriserne i Zimbabwe er de laveste i regionen.

- Zimbabwe oplever både politiske og økonomiske reformer, og de kommer ikke let. Det vil tage lang tid, før tingene falder på plads, og resultaterne begynder at vise sig, siger han.

/ritzau/Reuters