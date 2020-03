Leder af midteralliancen Blå og Hvid Benny Gantz havde håbet på et andet resultat, indrømmer han.

Israels tidligere hærchef Benny Gantz erkender, at han er skuffet oven på mandagens parlamentsvalg.

- Jeg deler jeres skuffelse og smerte, siger han til tilhængere i Tel Aviv natten til tirsdag.

- Jeg havde håbet på et andet resultat, tilføjer Gantz.

Udtalelsen kommer, efter at flere valgstedsmålinger giver sejren til premierminister Benjamin Netanyahus konservative Likud-parti.

Ifølge valgstedsmålinger fra israelske tv-stationer står Likud-partiet med 37 pladser til at få flest mandater i Israels parlament, Knesset.

- Mange tak, skriver Netanyahu i et tweet, efter at hans parti har slået den midtsøgende alliance Blå og Hvid, som ledes af Benny Gantz.

Med 36 eller 37 af de 120 pladser i parlamentet er Likud tæt på at kunne danne en konservativ regeringskoalition efter en hård valgkamp.

Valgstedsmålinger peger på, at Netanyahus parti har støtte fra 59 af de 120 mandater i Knesset, hvilket er to mandater for lidt til et flertal, som ellers ville bryde det politiske dødvande i Jerusalem.

Benny Gantz' Blå og Hvid står til at få 32 eller 33 mandater.

Centrumblokken omkring Gantz, herunder Den Arabiske Samlingsliste, står til at få mellem 54 og 55 mandater i alt.

I sin tale til sine tilhængere natten til tirsdag understreger Benny Gantz, at trods valgresultatet står Benjamin Netanyahu stadig til at skulle for retten den 17. marts.

- Om to uger skal han for retten anklaget for alvorligt embedsmisbrug, siger Gantz.

Benjamin Netanyahu er tiltalt i en række korruptionssager.

