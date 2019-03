Konservativ EU-gruppe suspenderer Orbáns parti, Fidesz. Stod det til dansk medlem, blev Fidesz stemt helt ud.

Det er et kompromis, at Viktor Orbáns ungarske regeringsparti Fidesz bliver suspenderet fra EU-Parlamentets konservative gruppe, EPP, frem for at blive smidt på porten.

Det fortæller det eneste danske medlem af EPP-gruppen, Bendt Bendtsen (K).

- Vi var nogle stykker, der mente, at det var den rigtige vej, at de blev smidt helt ud. Og så var der nogle, der mente, der slet ikke skulle ske noget.

- Så det er et kompromis, der er lavet, hvor man suspenderer og beder dem om at rette ind, siger Bendt Bendtsen.

Suspenderingen skete ved en afstemning i EU-Parlamentets konservative gruppe, hvor 190 ud af 193 ifølge Bendt Bendtsen stemte for at suspendere Viktor Orbáns parti, Fidesz.

- Det er første gang, jeg oplever i Europa-Parlamentet, at der er et parti, der bliver suspenderet fra deres gruppe. Det er ikke set før, siger Bendt Bendtsen.

Ifølge Bendt Bendtsen er suspenderingen dog et skridt på vejen til at ryge helt ud af gruppen.

- Jeg kender Orbán godt, og jeg tror ikke, han retter ind, siger Bendtsen og uddyber:

- Han har jo den evne, at hver gang man hæver stokken over for ham, så bakker han ind bag den røde linje. Og når man så vender ryggen til ham, så løber han hen over igen.

Fidesz skal leve op til en række betingelser, som EPP onsdag har vedtaget.

Det ungarske parti skal blandt andet vise, at det beskytter ytringsfriheden og retten til fri uddannelse.

Desuden skal Fidesz omgående indstille en kampagne, som ifølge EPP er "fake news" rettet mod EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker.

Orbán deltog selv i mødet onsdag i Bruxelles. Han siger efterfølgende, at resultatet af afstemningen var, hvad Fidesz netop ønskede.

Partiet har ifølge Viktor Orbán "selv valgt at suspendere egne rettigheder".

Han ønsker, at EPP skal stå stærkt i parlamentet, og Fidesz støtter fortsat Manfred Weber som spidskandidat i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet, tilføjer han.

