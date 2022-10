Lyt til artiklen

Den iranske regering benægter på det kraftigste at have forsynet Rusland med de droner, der de seneste dage har skabt kaos i Ukraines hovedstad.

Et kaos verden for alvor fik at mærke mandag, da Rusland sendte en sværm af såkaldte kamikazedroner – flyvende ubemandede angrebsvåben – ind over Kyiv.

Men ifølge fotos og flere eksperters udlægning er der meget, der tyder på, at der er tale om iransk fremstillede droner.

Nu giver en video fra CNN et eksklusivt kig på en nedskudt drone, der med stor sandsynlighed er fremstillet af Iran og benyttes af russerne.

