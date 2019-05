Et usædvanlig grusomt mysterium udspiller sig i disse dage i England. For godt en uge siden fandt to hundeluftere den nederste del af et ben midt på en sti i udkanten af Grimsby.

Siden har politiet efterforsket sagen intensivt, og selvom det ikke har ført til et egentligt gennembrud, ser nye og makabre oplysninger nu dagens lys.

Teknikere har undersøgt benet, og resultatet går lederen af efterforskningen, Al Curtis, nu ud i offentligheden med, skriver Daily Mail.

Det viser sig, at benet er blevet skåret af og smidt på den sti, hvor hundelufterne gik deres morgentur.

Teorien var ellers, at benet stammede fra et lig, der lå i nærheden, og at vilde dyr i området havde trukket det ud på stien.

Politiet har derfor brugt den seneste uge på at lede efter resten af liget i vandløb og skove i nærheden – uden held.

Alt tyder nu på, at en person har placeret det afskårne ben det sted, det blev fundet.

Derudover har undersøgelserne bekræftet, at den lille stump ben og fod tilhørte en ung kvinde.

»Alt tyder på, at det er fra en kvinde over 16, som er omkring 160 centimeter høj,« sagde efterforsker Al Curtis blandt andet fredag aften:

»Retsmedicinske undersøgelser har også vist, at foden med stor sandsynlighed er blevet skåret af med fuldt overlæg, og at dette er sket på et tidspunkt inden for de seneste 12 måneder.«

Eftersøgningerne i området er nu indstillet. Man tror ikke længere på, at resten af liget ligger i området.

Nu forsøger politiet i stedet at brede efterforskningen ud og undersøger lige nu alle sager om forsvundne personer i England, der passer på de kriterier, man har fundet frem til via de tekniske undersøgelser.