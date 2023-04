Lyt til artiklen

»Er du okay? Du ser træt ud.«

Det er formentlig ikke alle, der kan slippe afsted med at sige sådan til den russiske præsident, Vladimir Putin, men da han onsdag mødtes med en af sine nære støtter, skete lige præcis det.

Det skriver Dagbladet og Daily Mail.

Onsdag mødtes han med præsidenten for Belarus, Aleksandr Lukasjenko, som i mange år har været loyal over for Putin og det russiske regime.

Vladimir Putin og Aleksandr Lukasjenko mødes her i Moskva den 5. april.

Men allerede før de to mænd mødtes i et kram foran de ventende kameraer i Kreml, og før de havde sagt officielt 'hej' til hinanden, stillede den belarusiske præsident ifølge en oversættelse, som de to medier har lavet, spørgsmålet:

Til at begynde med svarede Putin ikke på spørgsmålet, men trak en anelse på skuldrene, og de to mænd mødtes i en omfavnelse, mens de trykkede hinandens hænder og poserede foran kameraerne.

Da de derefter vendte sig om for at tage plads i de to ventende stole i lokalet, fulgte Lukasjenko sit indledende spørgsmål op med at konstatere:

De to præsidenter gav hinanden et kram foran kameraerne.

»Jeg siger det, en træt præsident.«

Derefter vendte den belarusiske præsident sig ifølge Daily Mail mod Putins følge og stillede spørgsmål ved, hvor godt de passer på den russiske præsident:

»Tager I ikke vare på ham?,« lød det ifølge Dagbladets oversættelse fra Lukasjenko.

Det fik Putin til lave en form for beroligende gestus med hænderne som for at afdæmpe situationen, mens han svarede:

»Det går fint. Jeg måtte arbejde lidt. Jeg får løn i slutningen af måneden. Man må gøre sig fortjent til sin løn.«

Her ses Vladimir Putin og Aleksandr Lukasjenko sammen i Moskva torsdag den 6. april.

Alexander Lukasjenko, som er en af Putins få tilbageværende venner i Europa, var taget til Moskva for at tale om de to landes indbyrdes samarbejde.

Mødet fandt sted kort tid efter, at Vladimir Putin meddelte, at Rusland vil placere taktiske atomvåben i Belarus.

Han forklarede i slutningen af marts, at der var indgået en aftale med Belarus om at stationere de taktiske atomvåben på nabolandets territorium. Det sker på anmodning fra Belarus, lød det.

Ifølge Putin havde præsidenten i Belarus, Aleksandr Lukasjenko, gennem længere tid taget spørgsmålet op om russiske atomvåben på belarusisk jord.

»Vi er blevet enige med Lukasjenko om, at vi vil placere taktiske atomvåben i Belarus,« forklarede Putin ifølge det russiske nyhedsbureau Tass i den forbindelse.

I en tale til befolkningen fredag sagde Aleksandr Lukasjenko ifølge Ritzau, at Ruslands planer om at placere taktiske atomvåben i hans land er en chance for at sikre det mod vestlige trusler.

»Som en følge af den linje, som USA og dets satellitter har fulgt, bliver der udkæmpet en fuldt optrappet krig i Ukraine, og en tredje verdenskrig med atomvåben truer i horisonten,« sagde Lukasjenko i sin årlige tv-transmitterede tale til parlamentet og befolkningen.

»Tro mig. Jeg har aldrig bedraget jer. De planlægger at invadere Belarus for at ødelægge vort land,« lød det videre.

Han fremlagde dog ingen beviser for sin påstand.