Mens topfolk i EU har overordentlig travlt med at diskutere brexit, sker der ting og sager i kulissen, der påkalder sig opmærksomhed.

For til trods for, at brexit vil blive en realitet om blot otte dage, hvis ikke EU godkender Storbritanniens ønske om at udskyde exit-datoen til 30. juni, så er der alligevel fundet tid til at diskutere en alternativ brexitplan.

Den plan står Theresa Mays direkte modstander, oppositionsleder Jeremy Corbyn for.

Men mens det i sig selv ikke er opsigtsvækkende, at oppositionslederen forsøger at gøre sig bemærket, er det dog iøjnefaldende at blandt andre EU’s brexitforhandler, Michel Barnier, har accepteret et møde med Corbyn.

Labour-leder Jeremy Corbyn mødes torsdag med EU's chefforhandler Michel Barnier. Arkivfoto Foto: TOLGA AKMEN

Det vurderer lektor ved Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse på CBS, Ole Helmersen.

»Det er selvfølgelig bemærkelsesværdigt i en situation, hvor der er topmøde, og hvor de har store vanskeligheder med at finde løsninger med May, at de så også bruger tid på at tale med Corbyn,« siger han.

Jeremy Corbyn vil forklare over for Michel Barnier og regeringschefer fra syv lande, at han tror på, at det britiske parlament vil kunne nå til enighed om et alternativ til den aftale, den konservative premierminister, Theresa May, har lagt frem.

Hvad der er hans egentlige hensigt er uvist. For ifølge Ole Helmersen er det usandsynligt, at Corbyn vil lykkedes med at kuppe forhandlingerne fra May.

Theresa May ønsker at udskyde brexit frem til 30. juni. Foto: JONATHAN BRADY

»Han er vel ude på at afprøve, hvordan man fra EU’s side vil opfatte Labours bud på en alternativ aftale. Så kan han se, om han kan bruge det til at forsøge at overtale parlamentet til en anden kurs end Theresa Mays,« siger Ole Helmersens og giver sit bud på, hvad Labour-lederen desuden vil forsøge at opnå med sin tur til Bruxelles.

For den såkaldte alternative brexit-plan har indtil videre været meget ukonkret, og det kan derfor ikke alene være hensigten med mødet, lyder det fra eksperten.

»Labour har mere eller mindre ligget i en skyttegrav og har ikke for alvor villet ud med, hvad de mente før end her på det allersidste, hvor man har nævnt et alternativt brexit, hvor Storbritannien forbliver i toldunionen. Han har virkelig haft uld i mund hele vejen igennem.«

»Jeremy Corbyn forsøger at puste sig op og ligne et bud på en statsmand. Hans hedeste drøm er at få et parlamentsvalg, men der er ikke meget, der tyder på, at han kunne vinde et valg,« siger Ole Helmersen.