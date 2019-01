Folkets vilje skal respekteres, og derfor må og skal de folkevalgte politikere stemme 'nej' til tirsdagens afstemning om tilslutning til skilsmisseaftalen mellem EU og Storbritannien.

Det mener Belinda Campell. For den aftale, der ligger nu, vil teoretisk set kunne binde Det Forenede Kongerige til EU på ubestemt tid, siger hun.

B.T. møder den 42-årige, der studerer EU-lov, foran det britiske parlament, hvor afgørelsens time er nær.

Får Premierminister Theresa May sit 'ja' til skilsmisseaftalen med EU, eller vil hun endnu engang lide nederlag i parlamentet?

Belinda Campell håber på et 'hard brexit.'

Belinda Campell håber på det sidste.

Hun har selv været medlem af Theresa Mays konservative parti, men det hørte op i december 2017, fortæller hun.

»Jeg rev mit medlemsskab af det konservative parti over, da de skrev under på 'backstop,' hvilket i sin essens forhindrer brexit,« siger hun

Belinda Campell henviser til det mest betændte punkt i skilsmisseaftalen.

Det er den del, der handler om grænsen mellem. Den eneste landegrænse mellem Storbritannien og EU.

I London og Bruxelles er politikerne enige om, at der ikke skal indføres en egentlig grænsekontrol mellem Irland og Nordirland ved brexit.

Derfor indebærer aftalen et 'backstop,' der med en række regler sikrer at grænsen forbliver åben. Reglerne medfører dog også, at Storbritannien vil forblive i toldunion med EU.

Og derfor kan Storbritannien ikke indgå handelsaftaler med andre lande, så længe reglerne gælder. Det gør de indtil både EU og Storbritannien ønsker at ophæve dem. Altså HVIS begge parter ønsker at ophæve dem.

Bliver det et 'ja' eller et 'nej' til regeringens brexit-aftale med EU?

Risikoen for at Storbritannien trods brexit reelt ville være bundet til EU er for udemokratisk, mener Belinda Campell.

Hun støtter nu derfor et hard brexit - en udtræden af EU uden aftale.

»Da det skete, kunne jeg se et plot, hvor jeg vidste, at resultatet af folkeafstemningen ikke ville blive respekteret,« siger hun og fortsætter:

»Enten er vi et demokratisk land, eller også er vi ikke.«