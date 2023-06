Politiet i Tasmanien leder nu på 12. dag efter den forsvundne belgiske turist Celine Cremer.

Hun forsvandt i nærheden af en vandrerute i den nordvestlige del af landet, skriver The Guardian.

Redningsmandskab har de seneste dage kæmpet mod temperaturer under frysepunktet, sne, regn og kæmpet med tæt buskads. Nu frygter politiet, at de voldsomme vejrforhold i den tasmanske vildmark kan have haft fatale konsekvenser for den 31-årige belgiske turist.

»Eftersøgningen har indtil videre været med et hold på jorden, politidroner og helikopter, men der er ikke fundet tegn på, at Celine er blevet lokaliseret, siden hendes bil blev fundet i parkeringsområdet til Philosopher Falls,« siger politiinspektør Anthea Maingay i en pressemeddelelse.

»Desværre har vi modtaget lægefaglig ekspertrådgivning, der indikerer, at de nylige vejrforhold ikke kan overleves i det tidsrum, som Celine formodes at være blevet udsat for i vildmarken.«

Celine Cremer blev sidst set 17. juni, og da familien ikke havde hørt fra hende i mere end en uge, meldte de hende savnet til politiet.

31-årige Celine Cremer var kun udstyret til en let dagstur, mener politiet.

Politiet forventer, at vejrforholdene forværres de næste par dage, men understreger, at eftersøgningen af belgiske Celine Cremer fortsætter.

Grundet eftersøgningen er Philosopher Falls-vandrestien blevet lukket for offentligheden.