Nevø til Belgiens konge testet positiv for coronavirus efter fest i Cordoba. Coronareglerne blev måske brudt.

En belgisk prins er testet positiv for coronavirus efter at have været til fest i Spanien.

Spanske medier rapporterer, at festen, der fandt sted i tirsdags i den sydspanske by Cordoba, var et brud på restriktionerne, der skal bremse coronasmitte.

De regler siger blandt andet, at man højest må være 15 personer forsamlet. Med prinsen var der 27 personer ved festen, og alle festdeltagere er nu i karantæne.

Der er tale om den 28-årige prins Joachim, en nevø til Belgiens kong Philippe.

En talsmand for det belgiske hof bekræfter, at prinsen, der er nummer ti i tronfølgen i Belgien, er testet positiv.

Talsmanden kan ikke bekræfte antallet af festdeltagere, men siger, at prins Joachim rejste til Spanien den 24 maj.

Han er stadig i Spanien.

Spansk politi siger, at det har indledt en undersøgelse af festen.

Hvis det viser sig, at coronarestriktionerne er blevet brudt, kan det koste bøder på mellem 600 euro og 10.000 euro.

Rafaela Valenzuela, repræsentant for Spaniens regering i Cordoba, kalder festen "totalt uansvarlig".

Hun tilføjer, at det kunne have udløst en ny smittebølge og sendt spanierne tilbage i deres boliger med forbud mod at gå ud.

- Jeg er overrasket og vred. En episode af denne type stikker ud på et tidspunkt, hvor der er national sorg over de mange døde, siger hun.

/ritzau/Reuters