Stigninger i coronasmitten har i flere lande resulteret i strammere restriktioner.

Det har affødt demonstrationer i flere europæiske lande. Blandt andet Belgien. Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt The Sun.

Her marcherede i omegnen af 8.000 demonstranter søndag gennem Bruxelles med kurs mod EUs hovedkvarter, mens de råbte »frihed!« og affyrede fyrværkeri op mod de droner og den helikopter, der cirklede over hovedet på dem.

Det belgiske politi måtte gøre brug af både tåregas og vandkanoner for at sprede demonstranterne.

Coronademonstration i Belgien 5. demember 2021. Foto: KENZO TRIBOUILLARD

Men som folkemængden spredte sig opstod der alligevel flere sammenstød, og nogle satte ild til barrikader, der bestod af affald.

Politiet var dog denne gang mere forberedte end 21. november, hvor 35.000 utilfredse borgere ligeledes demonstrerede mod de tiltagende restriktioner.

Dengang blev det belgiske politi decideret overrumplet, hvilket resulterede i flere voldelige sammenstød.

Denne gang stod en række urobetjente klar til at blokere adgang til den rundkørsel, der ligger uden for EUs belgiske hovedkvarter, - blandt andet - ved hjælp af en pigtrådsbarrikade.

Demonstrationerne fandt sted, da en stor portion af borgerne modsætter sig obligatoriske restriktioner, der bliver indført, såsom mundbind, vaccinepas og lockdowns.

Flere af de fremmødte sammenlignede stigmatiseringen af ikkevaccinerede med den behandling, jøder, der blev tvunget til at bære gule stjerne i Nazityskland, led under.

'QR-koden er et hagekors,' stod der blandt andet på et af de skilte, der var medbragt. Her henvises der til EUs Covid-sikre digitale certifikat, coronapasset.

Demonstrationen kom i kølvandet på, at den belgiske premierminister, Alexander de Croo, fredag præsenterede en række restriktioner, der eksempelvis indebar at opfordre børn på seks år og opefter til at bære mundbind.