Politi har fundet over 11,5 ton kokain på havnen i Antwerpen. Fundets værdig er over 3,3 milliarder kroner.

Belgisk politi har beslaglagt 11,5 ton ren kokain skjult i en container på havnen i Antwerpen. Det er det største fund af kokain i landets historie.

Det oplyser en anklagemyndighed i Belgien i en meddelelse torsdag.

Fundet blev gjort 27. oktober, da politi undersøgte fem containere med metalskrot fra Sydamerika.

Den store mængde kokain har i sin reneste form en anslået værdi af 450 millioner euro svarende til cirka 3,3 milliarder kroner, oplyser anklagemyndigheden.

Hvis fundet var nået ud på gadeplan for at blive solgt, ville værdien have været omkring det dobbelte.

Havnen i Antwerpen er Europas største indgangsport for kokain til Europa. Det skyldes havnens tætte handelsforbindelser til Sydamerika.

Efterforskere melder, at kokainen i containerne først landede i havnen i den belgiske by Zeebrügge, inden de blev fragtet videre til Antwerpen.

Kokainen var skjult i en stor stålcontainer, der befandt sig inde i en endnu større fragtcontainer.

