Ifølge avis har politiet ledt efter våben og sprængstof i Bruxelles-bydelen Molenbeek og to andre byer.

Bruxelles. Otte personer er anholdt i den belgiske hovedstad, Bruxelles, mistænkt for at planlægge et angreb. Det oplyser en kilde tæt på efterforskningen.

Alle otte blev anholdt i bydelen Molenbeek søndag.

Det er et område med mange indvandrere og var udgangspunkt for tidligere store terrorangreb i Paris og Bruxelles.

Avisen DH skriver ifølge Reuters, at politiet ikke fandt våben eller sprængstoffer under ransagninger i Molenbeek.

Ifølge avisen blev der ud over i Molenbeek ledt efter våben og sprængstoffer i byerne Geraardsbergen og Mechelen.

/ritzau/AFP