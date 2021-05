Jagten på den højreekstreme soldat fortsætter.

Operationen er centreret om Hoge Kempan nationalpark. Et 12.000 hektar stort område med skov og hede, ikke langt fra den hollandske grænse.

Det skriver BBC.

Den mistænkte, en militær skydeinstruktør med navnet Jurgen Conings, forsvandt mandag efter at have taget våben fra en kaserne.

Politiet mistænker, at han stadig er bevæbnet, herunder med en bazooka, en maskinpistol og almindelige pistoler.

Det siges, at Conings har fremsat trusler mod den belgiske virolog Marc Van Ranst. Derfor er han og hans familie nu blevet skjult et sikkert sted, mens menneskejagten af Conings fortsætter.

Torsdag sagde forsvarsminister Ludivine Dedonder, at den mistænkte var blevet identificeret af den belgiske militære efterretningstjeneste tilbage i 2019 for mistanke om højreorienterede synspunkter.

Og sidste sommer indgav ministeriet en klage mod ham for racistiske kommentarer, han postede online.

»Så snart denne adfærd dukkede op, skulle denne soldat ikke længere have haft adgang til disse våben og burde have været underlagt strengere kontrol,« sagde forsvarsministeren.

46-årige Jurgen Conings (Foto: Belgisk Politi)

Derudover siges det, at Conings har efterladt breve, der indikerer, at han er forberedt på en dødbringende kamp med politiet, hvori det beskrives, hvordan han ikke 'længere kan leve i et samfund, hvor politikere og virologer tager alt fra os'.

Mere end 250 belgiske politibetjente og 150 soldater er involveret i eftersøgningen.

Udover at nationalparken er lukket som en del af søgningen, er flere kaserner blevet lukket, soldater er forhindret i at rejse og det hollandske og tyske politi er forberedt, hvis den mistænkte forsøger at krydse grænsen.

Politiet har appelleret til offentligheden om ikke at henvende sig til manden, hvis de ser ham, men blot kontakte myndighederne.

De udtaler, at han udgør en alvorlig trussel og frygter, at han har planer om at angribe tilfældige personer eller institutioner.