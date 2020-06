Måske det lyder som drømmen for den klassiske 20-årige mand i Danmark, der lige er flyttet hjemmefra.

Men for belgiske Jean Van Landeghem fra Antwerpen-provinsen har en masse gratis pizzaer udviklet sig til et sandt mareridt.

Det skriver de belgiske aviser The Brussels Times og Het Laatste Nieuws.

Den 65-årige mand har nemlig i mere end ni år fået leveret pizzaer, som han ikke har bestilt.

»Det begyndte for ni år siden. Pludselig kom der en pizzamand og gav mig en håndfuld pizzaer, men jeg havde ikke bestilt noget,« siger Jean Van Landeghem til Het Laatste Nieuws.

Han troede, at det var en fejl, men det blev ved: Pizzaer, durumruller, pitabrød og andet blev nærmest på daglig basis leveret til belgieren.

»Det kan være en hverdag eller weekender, og det kan være alle tidspunkter på dagen. Og det bliver leveret fra forskellige leveringsfirmaer fra forskellige steder,« siger han og fortsætter:

»Jeg kan ikke sove mere. Jeg begynder at ryste, hver gang jeg hører en scooter på gaden. Jeg frygter, at en eller anden igen vil komme og levere en pizza«.

Jean Van Landeghem har aldrig taget imod pizzaerne, så han har heller aldrig betalt for nogen af de fejlagtige leveringer.

Ifølge den 65-årige mand døjer hans veninde i en anden by med det samme problem, og altid får de pizzaerne leveret på næsten samme tidspunkt.

De belgiske medier skriver desuden, at Jean Van Landeghem har anmeldt de falske leveringer til politiet et utal af gange, men at han stadig ikke ved, hvem der står bag chikanen.

»Jeg kan ikke klare det længere. Hvis jeg finder ud af, hvem der har gjort det her de seneste ni år, så vil det ikke blive deres bedste dag,« siger han.