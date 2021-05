En belgisk landmand er endt i centum af en spøjs sag, fordi han menes at have flyttet en sten, der lå i vejen for hans traktor-rute.

For stenen er nemlig en historisk markør, der siden 1819 har været brugt til at markere grænsen mellem Belgien og Frankrig – og ved at flytte den, blev landegrænsen pludselig ændret.

Det skriver BBC.

Det var en lokal historie-entusiast, der lagde mærke til, at noget ikke var, som det burde, da han gik en tur i skoven ved den belgiske by Erquelinnes, der ligger på grænsen til Frankrig.

For den sten, der markerer landegrænsen mellem de to naboer, var blevet flyttet 2,29 meter.

Dermed var Belgien pludseligt blevet større, mens Frankrig var blevet mindre.

Man mistænker, at en landmand har flyttet stenen, fordi vedkommende kan have været irriteret over, at den i vejen for traktorruten.

På begge sider af grænsen tager man dog sagen med et smil:

»Jeg var glad, min by blev større,« fortæller den belgiske borgmester i Erquelinnes, David Lavaux, ifølge BBC i et interview med den franske tv-kanal TF1.

»Men borgmesteren af Bousignies-sur-Roc (på den anden side af grænsen, red.) var ikke enig,« tilføjede han.

Fra den franske borgmester, Aurélie Welonek, lyder det, at man ikke regner med, at det fører til de store problemer:

»Vi bør kunne undgå en ny grænsekrig,« forklarede hun med et glimt i øjet ifølge BBC til La Voix du Nord.

De belgiske myndigheder forsøger nu at finde frem til landmanden og bede vedkommende om at flytte stenen tilbage til dens oprindelige plads, som var ved siden af et træ, hvor den har stået fast siden 1819.