Som medlemmer af EU-Parlamentet har to catalanske politikere immunitet, mener dommer, der bremser arrestordre.

En belgisk dommer har torsdag afvist en arrestordre, som Spanien har udsendt for den tidligere catalanske leder Carles Puigdemont og den tidligere catalanske sundhedsminister Toni Comin.

Spanien vil have dem udleveret til retsforfølgelse.

Begge blev valgt til EU-Parlamentet ved valget i maj og har derfor immunitet, afgjorde EU-Domstolen i sidste måned.

Den belgiske dommer, der torsdag skulle tage stilling til den spanske arrestordre, er enig i denne vurdering.

Hvis Spanien vil retsforfølge de to catalanske politikere, må landet anmode om at få ophævet deres immunitet. Det kræver, at de øvrige medlemmer af EU-Parlamentet stemmer for dette.

- I dag har det belgiske retssystem endnu en gang stoppet forsøget på at få udleveret præsident Puigdemont og regionsrådsmedlem Comin, fordi de anerkender deres immunitet, skriver Puigdemonts kontor i en udtalelse.

- Spanien må reagere på samme måde som Belgien har gjort og respektere loven, tilføjer Puigdemont på Twitter.

Puigdemont flygtede fra Spanien i oktober 2017 og bor nu i Belgien. Det gælder også Toni Comin.

De frygter, at de ved en tilbagevenden til Spanien vil blive idømt langvarige fængselsstraffe for at have stået i spidsen for forsøget på at løsrive Catalonien fra det øvrige Spanien.

