Kong Philippe beklager i brev til DRCongos præsident fortidens kolonitid, som "stadig smerter i dag".

Belgiens kong Philippe udtrykker sin "dybeste beklagelse" over DRCongos fortid som belgisk koloni.

- Jeg ønsker at udtrykke min dybeste beklagelse for fortidens sår, som stadig smerter i dag ved den diskrimination, som stadig er i vore samfund, skriver Philippe i et brev til DRCongos præsident, Felix Tshisekedi, i anledning af 60-årsdagen for det afrikanske lands uafhængighed.

Det er første gang Belgien udtrykker beklagelse over dets fortidige handlinger i DRCongo, som er Afrikas næststørste land.

DRCongo er med 84 millioner indbyggere også et af kontinentets mest befolkningsrige lande.

Landet var en belgisk koloni fra 1884 til 1960. Det blev uafhængigt som Belgisk Congo og ændrede navn til Zaire fra 1971 til 1997, hvor det begyndte at bruge navnet DRCongo.

Philippe blev konge i 2013, da hans far, kong Albert II, abdicerede i en alder af 79 år.

DRCongo er rigt på ressourcer, som gennem årtier er blevet udnyttet af andre lande, udenlandske selskaber, oprørsgrupper og kriminelle. Ligeså har borgerkrige forhindret landet i at udnytte sine store værdier.

I de seneste to årtier har Belgien gravet i fortidens overgreb i landet, som blev kaldt kong Leopold den Andens personlige koloni. Millioner af mennesker døde under umenneskeligt hårdt arbejde i kolonitiden.

