Belgien har en dyster fortid i det centrale Afrika. Men en guldtand, der vender hjem, skal hjælpe på forholdet.

Den belgiske regering vil returnere en guldtand, der tilhørte Patrice Lumumba, der var den første premierminister i Den Demokratiske Republik Congo.

Patrice Lumumbas familie vil i denne uge modtage guldtanden, og Belgien håber til gengæld, at de med tanden kan forsøge at forsone med landet.

Det skriver The Guardian, som har talt med Patrice Lumumbas familie.

Patrice Lumumba omringet af militær. Foto: Stringer/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Patrice Lumumba omringet af militær. Foto: Stringer/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg kan ikke sige, at det er en følelse af glæde, men det er positvit for os, at vi kan begrave vores elskede,« siger Patrice Lumumbas søn.

»Hans sjæl vil være i stand til at hvile i fred. Det er vigtigt for os,« udtaler sønnen Roland Lumumba.

Tanden er alt, hvad der er tilbage af Patrice Lumumba. Han var den første premierminister i Den Demokratiske Republik Congo, som længe var under belgisk kontrol.

I 1885 overtog belgiske kong Leopold den anden et 2,6 millioner kvadratkilometer stort område i det daværende Congo.

Årene i landet er senere blevet beskrevet som den måske mest dystre side af Europas kolonihistorie. Det formodes at 10 millioner mennesker blev dræbt under kong Leopold den anden.

Billedet af de arbejdende mænd i floden er fra 1955. Foto: Afp Photo/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Billedet af de arbejdende mænd i floden er fra 1955. Foto: Afp Photo/AFP/Ritzau Scanpix

Men i starten af 1960'erne kom en markant skikkelse frem.

Navnet var Patrice Lumumba, og han endte med at blive den første premierminister i Den Demokratiske Republik Congo.

Efter et militærkup, blot et år på magten, blev Patrice Lumumba væltet og sidenhen dræbt.

Flere årtier senere erkendte Belgien, at de bar et 'moralsk ansvar' for hans død.

Patrice Lumumbas krop blev opløst i syre af separatister og belgiske lejesoldater i 1961, og kun hans tænder beholdte de.

Foto: Junior Kannah/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Junior Kannah/EPA/Ritzau Scanpix

Og nu skal guldtanden retur til Den Demokratiske Republik Congo i forsøget på at forsone forholdet mellem de to lande.

Tanden bliver sendt tilbage denne samme måned, hvor den nuværende konge af Belgien for første gang besøgte Den Demokratiske Republik Congo.

Under sit besøg udtryke kong Philippe den dybeste beklagelse over fortidens sår.