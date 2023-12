En anonym kilde siger til Politico, at der er tegn på opbakning til Calviño. Afgørelse ventes fredag.

Margrethe Vestager kan være tæt på at misse posten som chef for Den Europæiske Investeringsbank.

I hvert fald siger en belgisk embedsmand til mediet Politico, at der tegner sig opbakning til Spaniens finansminister, Nadia Calviño.

Der er ikke tale om en officiel udmelding, og den baserer sig kun på en kilde. Alligevel er det ildevarslende for Margrethe Vestagers chancer.

Det er nemlig Belgiens finansminister, Vincent Van Peteghem, der har ledet forhandlingerne. Derfor har belgierne en særlig indsigt i, hvordan EU-landene stiller sig.

Udmeldingen fra den belgiske embedsmand kommer, efter en særlig deadline mandag. Her havde Van Peteghem bedt landene give deres holdning til kandidaterne til kende.

Van Peteghem havde på forhånd lagt op til, at hvis ikke mindst 10 EU-lande protesterede, så ville han indstille Nadia Calviño til posten.

Ifølge Politico er belgierne efter mandagens deadline tilsyneladende overbevist om, at Calviño kan samle den nødvendige opbakning.

Det "viser Belgiens rolle som mægler, der sikrer, at der er et kompromis," siger den belgiske embedsmand til Politico.

Danmark støtter dog fortsat Margrethe Vestager. Det fastslog erhvervsminister Morten Bødskov mandag.

Forløbet har nu strakt sig næsten tre måneder. I den periode har Margrethe Vestager haft orlov fra sin post som ledende næstformand i EU-Kommissionen. Derfor bør der komme en af afklaring snart, mener Bødskov.

- Det er uholdbart, at Danmark står uden kommissær på snart tredje måned. Vi har klart meddelt, at vi bakker Margrethe Vestager op. Hvordan processen tilrettelægges, er belgiernes ansvar, men det står i hvert fald klart, at vi fra dansk side har brug for afklaring, siger Morten Bødskov.

Det er uklart, om Belgiens finansminister vil komme med en officiel melding inden fredagens ministermøde.

Men en beslutning er under alle omstændigheder tæt på. Det belgiske finansministerium oplyste mandag aften i en skriftlig kommentar til Ritzau, at den belgiske finansminister vil "afslutte den uformelle politiske procedure for udnævnelsen af en formand for Den Europæiske Investeringsbank på fredag".

