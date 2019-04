Beboerne i den russiske landsby Tilichiki har fået en ny indbygger, som vækker bekymringer hos de russiske myndigheder.

Det er en udmattet og sulten isbjørn, der er kommet meget langt væk fra sine vante omgivelser. Man mener, at det skyldes klimaforandringerne. Det skriver CNN.

Isbjørnen virker rolig og borgerne i den lille landsby i det østligste af Rusland har ikke følt sig truet. I stedet har man jævnligt fodret den med fisk.

Klimaforandringerne gør, at der smelter is verden over, og det betyder altså, at der er mindre arealer for isbjørnene at finde mad.

Isbjørnen er begyndt at jagte mad igen. Vis mere Isbjørnen er begyndt at jagte mad igen.

Derfor har man set isbjørne rejse længere og længere til nye omgivelser for at finde mad, og det er denne isbjørn det seneste eksempel på.

Lokale medier melder, at den er blevet observeret op til flere gange de seneste fem dage

Det menes, at isbjørnen er rejst omkring 700 kilometer fra Chukotka til Tilichiki på et stykke is gennem Beringshavet, der ligger mellem Rusland og den amerikanske stat Alaska.

Alina Ukolova er en af dem, som har taget billeder af den omtalte isbjørn, og hun fortæller til CNN, at det er en uvant situation.

»Bjørnen er omkring to år gammel. Den er ikke vant til at leve alene, fordi de normalt lever med deres mor, indtil de er omkring tre år gamle.«

»Den er udmattet og ikke aggressiv. Lokale fodrer ham med fisk, og han spiser det. I dag havde den det bedre og tog på jagt,« forklarer hun.

Det forlyder, at myndigheder planlægger at flytte isbjørnen tilbage til Chukotka.

Det er langt fra første gang, at isbjørne i uvante områder er i fokus. Tidligere har de invaderet områder i flok.