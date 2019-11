Er der noget galt med Donald Trump, og forsøger den amerikanske præsident at skjule, at han er alvorlig syg?

Spekulationerne fik frit løb i amerikanske medier i sidste uge efter, at præsidenten pludselig fik et ikke planlagt lægetjek på Walter Reed National Military Medical Center lørdag 16. november.

For fejler præsidenten noget, eller er det bare medierne, der - med Trumps egne ord - er 'sick'.

»Disse mennesker er syge. De er syge. Og pressen i dette land er farlig,« lød det i et angreb fra Trump på et møde mandag.

Et ikke planlagt besøg på hospitalet har sat gang i spekulationerne om Trumps helbred. Var det blot et rutine-tjek, eller fejler præsidenten noget alvorligt? (Arkivfoto) Foto: Brendan Smialowski Vis mere Et ikke planlagt besøg på hospitalet har sat gang i spekulationerne om Trumps helbred. Var det blot et rutine-tjek, eller fejler præsidenten noget alvorligt? (Arkivfoto) Foto: Brendan Smialowski

Han forklarede de tilstedeværende, at han havde besøgt familien til en alvorlig såret soldat på hospitalet. Samtidig benyttede han lejligheden til at få foretaget nogle rutinemæssige undersøgelser.

Præsidenten var rasende over rygterne om, at det tilsyneladende uplanlagte og spontane hospitalsbesøg skyldes hjerteproblemer eller anden alvorlig sygdom.

Det Hvide Hus forsøgte at lægge sagen ned mandag i sidste uge ved at udsende en udtalelse, som beskrev hospitalsbesøget som 'et rutinemæssig og planlagt tjek', og at turen af planlægningshensyn var blevet holdt ude af kalenderen.

På sin profil på Twitter beskrev præsidenten selv lægetjekket med ordene: 'Alt er meget godt. (Fantastisk!)'

Visited a great family of a young man under major surgery at the amazing Walter Reed Medical Center. Those are truly some of the best doctors anywhere in the world. Also began phase one of my yearly physical. Everything very good (great!). Will complete next year. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019

Men hvorfor stiller amerikanerne - eller rettere sagt de amerikanske medier - sig ikke bare tilfreds med den forklaring?

Fordi det meste af præsidentens dag er skemalagt på minuttet, og hans kalender er styret af rådgivere og overvåget af pressen. Så når verdens mægtigste mand pludselig tager på hospitalet for at blive undersøgt uden, at det på forhånd er planlagt og varslet, vækker det opsigt og bekymring.

Dertil kommer, at det ikke er mere end ni måneder siden, han fik foretaget sit seneste årlige helbredstjek. Den slags foregår normalt med et års mellemrum.

Et af Donald Trumps hade-medier CNN undlader heller ikke at gøre opmærksom på, at præsidenten gennem hele sin embedsperiode har haft et lemfældigt forhold til sandheden. De henviser til det fakta-tjek, hvor Washington Post påviste, at Trump i løbet af 993 dage talte usandt eller kom med vildledende oplysninger hele 13.435 gange.

Donald Trump blev tjekket på hospitalet lørdag 16. november. Det kom bag på mange, og nu spekulere mange over, om der er noget galt med præsidenten. Foto: JIM BOURG Vis mere Donald Trump blev tjekket på hospitalet lørdag 16. november. Det kom bag på mange, og nu spekulere mange over, om der er noget galt med præsidenten. Foto: JIM BOURG

Ved Trumps seneste lægetjek kom det frem, at præsidenten vejer 110 kilo, at han tager medicin mod forhøjet kolesterol, og at han lider af en almindelig kendt hjertesygdom, der gør ham mere udsat for slagtilfælde.

Den ansete neurokirurg Sanjay Gupta arbejder som ledende medicinske korrespondent hos CNN. Han skriver i en artikel på tv-stationens site, at der er flere ting ved Trumps seneste lægetjek, der er værd at lægge mærke til.

'Vi ved, at Trump er 73 år, har en hjertesygdom og er overvægtig. For enhver mand i den alder og med den medicinske historie, vil ethvert besøg på hospitalet vække bekymring,' skriver han.

Gupta har den seneste uge talt med flere læger, som tidligere har arbejdet i Det Hvide Hus og andre, som stadig har kontakt til administrationen. De siger samstemmende, at 'det, der skete i sidste uge, er usædvanligt.'

Walter Reed National Military Medical Center i Maryland. Foto: Stefani Reynolds / POOL Vis mere Walter Reed National Military Medical Center i Maryland. Foto: Stefani Reynolds / POOL

Præsidentens egen læge Dr. Sean Conley forsikrer dog i et skriftligt svar CNNs medicinske ekspert om, at præsidenten er i fin form.

En udtalelse, der blev gentaget af pressesekretæren i Det Hvide Hus, Stephanie Grisham, tirsdag morgen på tv-stationen Fox News. Hun kaldte spekulationerne om det modsatte for 'uansvarlige og farlige.' Men ikke alle føler sig overbeviste.

David Scheiner var læge for tidligere præsident Barack Obama, og han kalder udsagnet om, at det seneste læge-tjek skulle være ren rutinemæssigt for 'åbentlyst latterligt.'

»Det var noget, som det var nødvendigt at handle på hurtigt, men måske ikke ligefrem et nødstilfælde,« sagde han til nyhedsmagasinet Inside Edition.

Præsidenten med følge, da han ankom til hospitalet Walter Reed National Military Medical Center i Maryland lørdag 16. november. Foto: YURI GRIPAS Vis mere Præsidenten med følge, da han ankom til hospitalet Walter Reed National Military Medical Center i Maryland lørdag 16. november. Foto: YURI GRIPAS

David Scheiner er bekymret for præsidentens tilstand og hæfter sig ved, at Trump på det seneste - efter hans vurdering - har haft svært ved at finde de rigtige ord.

»Jeg er bekymret for hans neurologiske tilstand. Han har svært ved at finde ordene. Og når du har svært ved at finde ordene, må man antage, at der er en eller anden form for neurologisk problem,« sagde han.

Præsidenten selv har allerede sagt til Fox News, hvad han mener om alle spekulationerne om hans helbred - og her har han bestemt ikke svært ved at finde ord:

»Fake, disgusting news,« lød analysen fra præsidenten.