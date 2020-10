Et sikkerhedsudvalg sætter et fase 3-forsøg med antistofbehandling i Danmark, USA og Singapore på standby.

Den amerikanske medicinalvirksomhed Eli Lilly har tirsdag sat et forsøg med antistofbehandling mod covid-19 på pause. Det sker på grund af en ikke nærmere angivet sikkerhedsmæssig bekymring.

Det oplyser virksomheden selv ifølge nyhedsbureauet AFP.

I forsøget kigger Eli Lilly nærmere på indlagte covid-19-patienter. Fase 3 blev indledt i august på tværs af flere end 50 steder i Danmark, USA og Singapore. Målet er at teste behandlingen på 10.000 mennesker.

- Lilly støtter beslutningen fra det uafhængige udvalg for datasikkerhedsovervågning (DSMB) for at garantere sikkerheden for de patienter, der deltager i dette studie, udtaler en talsperson for Eli Lilly i en erklæring ifølge AFP.

Monoklonale antistofbehandlinger har trukket overskrifter i store dele af verden på det seneste.

Det sker, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, har givet en behandling udviklet af den amerikanske biotekvirksomhed Regeneron en del af æren for at have kureret ham for covid-19.

Trump blev behandlet med en såkaldt monoklonal antistofcocktail, som anses for at være blandt de mest lovende til behandling af virussygdommen.

De indsprøjtede antistoffer er designet til omgående at gå til angreb på virusset. Begrebet "cocktail" anvendes, fordi behandlingen er en kombination af to antistoffer.

Det står ikke umiddelbart klart, om pausen vil påvirke andre kliniske forsøg, som Eli Lilly kører i relation til covid-19. Eksempelvis blandt patienter med milde til moderater former for sygdommen.

Tidligere tirsdag kom det frem, at medicinalproducenten Johnson & Johnson har sat sine testforsøg med henblik på at udvikle en vaccine mod coronavirusset på pause.

Det sker, efter at en af forsøgspersonerne har fået konstateret "en uforklarlig sygdom".

I sidste uge skrev Watch Medier, at en fabrik i Hillerød fra april næste år skal producere en antistofbehandling mod covid-19 udviklet af Eli Lilly.

Det sker gennem en aftale, som fabrikkens ejer, Fujifilm Diosynth Biotechnologies, tidligere på året indgik med Bill & Melinda Gates Foundation.

Fabrikken i Hillerød har ifølge Watch Medier 800 ansatte og tilhørte Biogen indtil marts sidste år, hvor den blev solgt for 5,9 milliarder kroner til Fujifilm-konglomeratet.

