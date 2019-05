Mistænkt for at være en russisk spionhval fik hvidhvalen øgenavnet 'Hvaldimir' efter den russiske præsident Vladimir Putin.

I dag, to uger efter den tamme hval med seletøj på blev opdaget, svømmer den fortsat rundt i vandet ved den norske by Hammerfest. Men eksperter er bekymrede.

Forsker og marinbiolog Eve Jourdain har de sidste dage været i Hammerfest, og hun mener, at hvalen har ændret opførsel. Hun er især bekymret for, at den ikke spiser.

»Det betyder, at den tærer på sit underlagsfedt for at kunne overleve,« siger forskeren til norske TV 2. Og det kan den kun i en begrænset periode, tilføjer hun.

En hvidhval, der måske er trænet af russisk militær, er ikke til at drive væk fra Norges kyst. Den har fået sit seletøj af, men sætter ikke kurs mod åbent hav. Foto: NTB SCANPIX

Hvalen blev først mistænkt for at være en russisk spionhval, fordi den havde stramt seletøj på, da den blev opdaget af fiskere i slutningen af april.

Men i denne uge kom en ny teori.

Ifølge Fiskeribladet er det en russisk terapi-hval, der er trænet i at lege med børn. Det kan forklare, hvorfor hvalen har været ekstremt kontaktsøgende overfor mennesker.

Det er den dog ikke længere, og det er bekymrende, siger marinbiolog Eva Jourdain til norske TV 2:

»Jeg synes, at hvalen er lidt slap og mangler energi sammenlignet med tidligere. Han er ikke lige så ivrig for at komme hen til folk, som prøver at få kontakt til den,« forklarer hun.

Fredag fik hvalen monteret en sensor med et kamera på sin ryg ved hjælp af sugekopper.

Dermed kan forskere holde øje med Hvaldimirs opførsel og se, om den spiser noget i de kommende dage.

»Disse svar er vigtige for, at norske myndigheder kan tage en beslutning om, hvad der skal gøres,« forklarer marinbiolog Eva Jourdain.