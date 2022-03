»Jeg håber, at folk tænker sig rigtig godt om.«

Sådan lyder det fra en bekymret lektor og ekspert i cybersikkerhed Jacopo Mauro fra Syddansk Universitet om de danskere, der skulle overveje at drage i cyberkrig for ukrainerne.

Lørdag bad Ukraines vicepremierminister, Mykhailo Fedorov, »digitale talenter« om hjælp til en it-hær.

»Planlægger du at hjælpe til, så skal du være opmærksom på, at det kan have ekstremt store konsekvenser,« siger Jacopo Mauro, der tilknyttet forskningsnetværket Security and Defence på Syddansk Universitet.

Ikke alene er det strafbart at hacke andres systemer – både i Danmark og Rusland.

»Et hackerangreb vil også kunne blive opfattet som en krigshandling af russerne og føre til, at Vladimir Putin siger, at nu er vi i krig mod jer. Det vil ikke være godt for Danmark.«

Når det dog er sagt, så mener Jacopo Mauro, at de civile hackeres angreb på Rusland godt kan have en effekt – på længere sigt.

»Hackerne kan godt glemme håbet om at stoppe en tank eller et missil. Russerne er forberedte på mulige angreb og har modsvar klar,« siger Jacopo Mauro.

»Men det arbejde, som for eksempel Anonymous allerede nu gør for at skabe opmærksomhed om situationen i Ukraine blandt den russiske befolkning, kan komme til at gøre en forskel.«

Ved at angribe russiske medier er det hackergruppen Anonymous’ håb, at mobilisere russerne til at skabe oprør indefra og på den måde påvirke lederskabet i Kreml, forklarer forskeren.

Men selvom det potentielt kan være med til at stoppe krigen i Ukraine, så vil Jacopo Mauro ikke selv tage del i de civile cyberangreb på Rusland.

»Jeg har for det første ikke evnerne til at hacke, og så synes jeg også, at det er etisk problematisk,« siger forskeren, der mener, at ansvaret for cyberangrebene bør overlades til professionelle og de enkelte stater.

»Du skal huske, at du kan ryge i fængsel for det her, selvom du synes, du gør det etisk rigtige.«