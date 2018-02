Næsten halvdelen af alle Borneos orangutanger er forsvundet fra den sydøstasiatiske ø i perioden 1999-2015.

Det er den triste konklusion i et nyt internationalt studie, skriver nytimes.com ifølge Videnskab.dk.

Tabet svarer rundt regnet til et tab af 150.000 orangutanger inden for de seneste 16 år.

Blandt de vigtigste årsager er rydning af skovområder til landbrug såsom som produktion af palmeolie, minedrift og ulovlig tømmerhugst, som får antallet af orangutanger til at styrtdykke, fordi de har svært ved at overleve uden for skoven.

Men selv i de intakte skovområder er der forsvundet en betydelig del af orangutangerne, så noget tyder på, at abernes liv også er truet af andre mere direkte menneskelige angreb på deres tilværelse.

Og selvom der var et større tab i populationstætheden blandt orangutangerne i de ryddede skovområder, var det alligevel i de intakte skovområder, at forskerne fandt det største tab af orangutanger.

Det indikerer, at menneskers drab på orangutanger spiller en stor rolle i det store samlede tab, siger forskerne.

For at nå frem til de estimerede tal samlede forskere fra 38 internationale institutioner alle feltundersøgelser af orangutangpopulationen i området foretaget mellem 1999 og 2015.

Tallene fra undersøgelserne sammenlignede de med kort over, hvordan øens natur har udviklet sig i perioden.

Tabet efterlader ifølge studiet det nulevende antal på 148.000 orangutanger. Et tal, der dog ifølge WWF Verdensnaturfondens vurdering reelt er helt nede på 105.000 orangutanger.

