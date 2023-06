De ryger på toilettet. Nægter at spænde sikkerhedsbæltet eller tager for meget håndbagage med.

Og så er der de helt grelle eksempler med ofte fulde passagerer, der går bersærk på flyet.

En ny analyse fra International Air Transport Association (IATA) viser en stigning i hændelser med flypassagerer, som ikke opfører sig, som de skal, skriver den norske avis Dagbladet.

Tallene viser, at der sidste år blev rapporteret én såkaldt uregerlig hændelse for hver 568 flyvning i modsætning til én per 835 flyvning i 2021.

De almindeligste indberetninger i 2022 var folk, der ikke ville rette sig efter reglementet ombord, verbale overfald og fuldskab.

IATA understreger, at det fortsat er sjældent med direkte fysiske episoder, men organisationen peger på en alarmerende stigning i den type episoder på 61 procent sammenlignet med 2021. Det vil sige en gang per hver 17.200 flyvning.

»Den stigende tendens med uregerlige passagerhændelser er bekymrende. Passagerer og besætning har krav på en tryg og problemfri oplevelse ombord, og derfor må passagererne følge kabinepersonalets instrukser,« siger sikkerhedschef i IATA, Conrad Clifford i en udtalelse.

Og han tilføjer:

»Selvom vort professionelle mandskab er godt trænet til at håndtere uregerlige passagerscenarioer, er det uacceptabelt, at regler, som er til for alles sikkerhed, bliver brudt af en lille, men vedvarende minoritet af passagerer.«

»Der er ingen undskyldning for ikke at følge instruktionerne fra besætningen.«

Derfor kan det også koste dyrt at overtræde reglerne ombord.

Ifølge Flysmart24 kan det hos SAS føre til et flyveforbud hos selskabet i over et år. Noget lignende gør sig gældende hos Norwegian, hvor alle episoder bliver meldt til politiet.