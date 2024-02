Anonyme kilder løfter nu lidt af sløret for de efterretninger, der onsdag fik en amerikansk politiker til at slå alarm.

Oplysninger om en »alvorlig national sikkerhedstrussel« fra Rusland blev tidligere på dagen sendt rundt til amerikanske kongresmedlemmer af formanden for efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus, Mike Turner.

Ifølge kilder med kendskab til drøftelser i kongressen drejer efterretningerne sig om, at Rusland vil sende et atomvåben ud i rummet.

Det er ikke for at smide en atombombe mod jorden, oplyser kilderne ifølge ABC, men i stedet for muligvis at bruge våbnet mod satelitter.

»Det er meget bekymrende og meget følsomt«, siger en kilde ifølge ABC, der kalder det »en stor sag.«

Tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, Jacob Kaarsbo, understreger, at efterretningerne ikke er bekræftet.

Han bemærker dog, at Rusland fredag i sidste uge opsendte satelitten 'Soyuz-2.1v'. Satelitten skal ifølge tidligere oplysninger »understøtte« Ruslands forsvarsministerium.

»Det har tilsyneladende noget med den at gøre,« siger Jacob Kaarsbo.

»Jeg ved ikke, om noget tyder på, at der rent faktisk er atomvåben ombord på den. Men det er ret vildt og også ret provokerende, hvis det vitterligt er det, der sker.«

Han bemærker, at der er internationale konventioner, der forbyder »den form for våben« i rummet.

»Det lyder nærmest som en James Bond-film,« siger han med henvisning til filmen GoldenEye fra 1995, hvor to Soviet-satelitter bevæbnet med atomsprænghoveder blev sendt ud i rummet.

Hvis det viser sig at være sandt, »er det voldsomt«, siger Jacob Kaarsbo, fordi rumsatelitter, som et muligt atomvåben muligvis kan ødelægge, kan være afgørende i krig.

Han afventer morgendagens planlagte briefing om sagen, hvor han forudser, at flere oplysninger vil komme frem. Herunder »hvor mange forskellige kilder, oplysningerne kan være indhentet fra.«

Mike Turner anmoder ifølge Reuters om, at USAs præsident, Joe Biden, afklassificerer alle relevante oplysninger, »således at kongressen, administrationen og vores allierede åbent kan diskutere de handlinger, der er nødvendige for at reagere på denne trussel.«