Over tusind gæster, heriblandt flere danskere, er lige nu i karantæne og indespærret på et hotel på Tenerife.

Årsagen er, at en italiensk turist har fået konstateret smitte med coronavirus.

Italieneren har boet på hotellet H10 Costa Adeje Palace, hvorfor hotellet ikke tager nogle chancer og nu har lukket hotellet ned, mens gæsterne skal blive på deres værelser.

Det har skabt bekymring og uro blandt flere af gæsterne, skriver medierne Sky News og ITV.

H10 Costa Adeje Palace har indført karantæne af sundhedsmæssige årsager. Foto: DESIREE MARTIN

»Vi er på værelset med vores barn, og vi er bekymrede for vores barn. Vi har ikke lyst til at være her mere, vi har fået nok (af situationen, red.). En ferie i helvede, bogstavelig talt,« siger britiske Hannah Green til Sky News.

To andre gæster, Elaine Whitewick og Jayney Brown, fortæller til ITV, at de fik en seddel stukket ind under døren tirsdag morgen.

Heri stod der skrevet, at hotellet indførte karantæne af frygt for coronavirus.

»Ingen har taget kontakt til os siden. Vi prøver at fat i receptionen for at høre, hvad der sker, men der har været fuldstændig lukket,« forklarede Jayney Brown til mediet tirsdag morgen.

Foruden de britiske gæster, er der mindst seks danskere på hotellet, der ligeledes er i karantæne.

To af de karantæneramte gæster fra Danmark rejser med rejseselskabet Bravo Tours.

Rejseselskabet oplyser til B.T., at de to danskere - modsat de britiske gæster - tager situationen pænt.

»De er heldigvis ved godt mod og tager det forholdsvis roligt. Lige nu skal de være på værelset, og mere ved vi ikke,« siger Sidsel Nordestgaard, pressechef hos Bravo Tours, til B.T.

Udover danskere er der også turister fra Sverige og Finland på hotellet. Foto: DESIREE MARTIN

Udsigterne til, hvornår danskerne, der ankom på Tenerife mandag, igen må forlade værelset, er også uklare på nuværende tidspunkt, forklarer hun videre:

»Der er ingen tidshorisont. Vi følger de spanske myndigheder. De vil have arbejdsro, og de fortæller os, når de ved mere. De har rigtig mange ting, der foregår lige nu. Og det, der er allervigtigst, er det sundhedsmæssige og at få tjekket op på det her.«

Der er ingen meldinger om, at de karantæneramte danskere har vist tegn på coronasmitte.

B.T. har været i kontakt med en receptionist fra hotellet H10 Costa Adeje Palace, der oplyser, at hotellet ikke har tid til at stille op til interview.